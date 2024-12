Wetrzyj w ścianki piekarnika, a wyżre przypalony tłuszcz. Wyczyści nawet bardzo brudny piekarnik bez silnej chemii. Czyszczenie piekarnika

Wsyp do woreczka i zawieś w samochodzie przed długą podróżą. Tak zrobisz bezpieczny zapach do auta

Wetrzyj w ścianki piekarnika, a wyżre przypalony tłuszcz

Rozpoczęłaś porządki przedświąteczne i pojawił się problem w postaci bardzo brudnego piekarnika? Czyszczenie piekarnika warto robić przynajmniej raz na miesiąc, a wszelkie tłuste plamy czy przypalone jedzenie, które spadło na blachę czy ruszt podczas pieczenia, najlepiej zmyć od razu po zakończeniu cyklu. W ten sposób zdecydowanie ułatwisz sobie zadanie. W przeciwnym razie tłuszcz, brud będzie przypalać się coraz mocniej z każdym pieczeniem i przywrze do powierzchni urządzenia tak mocno, że ciężko będzie się go pozbyć. Czym wyczyścić przypalony piekarnik? Zamiast stosować silne chemiczne środki, postaw na domowe sposoby na czyszczenie piekarnika. Z racji, że to urządzenie, w którym przygotowujemy posiłki, to wybór ekologicznych preparatów będzie dla nas bezpieczniejsze. Jednym z nich jest ta domowa pasta czyszcząca. Wetrzyj ją w ścianki piekarnika, a szybko wyżre przypalony tłuszcz i resztki jedzenia i to bez mozolnego szorowania.

Domowy sposób na czyszczenie piekarnika

Znakomita w usuwaniu tłustych zabrudzeń w piekarniku jest pasta z sody oczyszczonej. Wystarczy, że do 100 g sody dodasz kilka kropel wody, aby powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w ścianki urządzenia i zostaw na 1 godzinę. Po tym czasie usuń pastę ściereczką, a piekarnik wymyj dokładnie gąbką nasączoną octem. W sytuacji, kiedy nasz piekarnik jest bardzo brudny, wcześniej można wypróbować trik z naczyniem żaroodpornym. Wystarczy napełnić naczynie wodą i dodać octu lub kwasku cytrynowego. Ustaw naczynie na dolną półkę i włącz piekarnik na około 200 stopni. Po upływie 30-45 minut wyłącz urządzenie. Para wodna sprawi, że zabrudzenia będą łatwe do usunięcia. Poczekaj, aż piekarnik przestygnie i dopiero wtedy nałożyć pastę z sody oczyszczonej.

Czyszczenie piekarnika. Jak to zrobić?

Z racji, że nie każdy piekarnik posiada funkcję czyszczenia, dlatego warto wykorzystać domowe sposoby, które to zadanie ułatwią. W pierwszej kolejności wyjmij kratki oraz blachy z jego wnętrza, namocz je w roztworze wody z sodą oczyszczoną, po czym dokładnie wyszoruj. Teraz kolej na umycie wnętrza urządzenia. Jednak zanim zabiorę się za czyszczenie piekarnika w środku, to najpierw wciskam przycisk, który znajduje się z boku drzwiczek. W ten sposób zwalniają się zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek i bez problemu można zdemontować szybę piekarnika. Ten trik pozwala na dokładne umycie szyby piekarnika i wnętrza drzwiczek.