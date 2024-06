Wkładam 1 kostkę tego i nagrzewam piekarnik. Po 1 godzinie drzwi i ścianki piekarnika lśnią czystością. To się czyści, a ty śpisz. Sposób na czyszczenie piekarnika

Przyjrzyj się uważnie. To, co zauważysz na tym obrazku zdradzi, jak radzisz sobie w życiu. Tylko lubiane i szczere osoby dostrzegą ten jeden szczegół. Obrazkowy test na osobowość

Część nowoczesnych piekarników wyposażona jest w funkcję pyrolizy, czyli automatycznego czyszczenia. Działa ona na zasadzie maksymalnego rozgrzania piekarnika i praktycznie spala wszelkie zabrudzenia. Mój piekarnik nie posiada tej funkcji i muszę radzić sobie inaczej. Czyszczenie piekarnika zawsze było moim koszmarem, a domycie poszczególnych jego części było czasochłonne. W internecie znalazłam sposób na czyszczenie piekarnika przy użyciu kapsułki do zmywarki. Na początku nie wierzyłam, że to zadziała, ale okazało się, że byłam w błędzie. Od kiedy przetestowałam ten sposób, mój piekarnik w końcu lśni czystością.

Jak doczyścić piekarnik kapsułką do zmywarki?

Opróżnij piekarnik ze wszystkich akcesoriów. Możesz je umyć w wannie lub w zmywarce). Do środka piekarnika wstaw naczynie żaroodporne i wlej do niego kilka szklanek wody. Wrzuć do niego 1 kapsułkę od zmywarki i nastaw nagrzewanie piekarnika na 200 stopni. Całość zostaw na około 1-2 godziny. Wysoka temperatury oraz detergenty myjące z kapsułki do zmywarki praktycznie rozpuszczą cały brud. Ten sposób świetnie działa na zaschniętą spaleniznę i resztki jedzenia. Po wyłączeniu piekarnika przetrzyj wszystko do sucha. Takie czyszczenie piekarnika warto wykonywać regularnie, raz w miesiącu. Dzięki temu unikniesz trudnych do usunięcia zabrudzeń, a Twój piekarnik będzie lśnił czystością.

