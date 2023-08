Czyszczenie piekarnika za pomocą ukrytej funkcji. Zobacz, jak możesz go używać

Dla wielu osób piekarnik to najważniejszy sprzęt w kuchni. Możemy w nim przygotować wiele potraw, upiec ciasto, a nawet suszyć grzyby i rozmrażać mięso. Jednak piekarnik to nie tylko przydatne funkcje do gotowania, ale również sprytne rozwiązania, które pomogą nam utrzymać urządzenie w czystości. Niewiele osób wie, że piekarniki posiadają ukryte funkcje, o których niewiele się mówi. Wiele urządzeń wyposażonych jest w funkcję samooczyszczenia. Działa ona na zasadzie gorącej pary, która zmiękcza resztki jedzenia, dzięki czemu są one łatwe do usunięcia.

Sprytne funkcje piekarnika. Czym jest funkcja pyrolizy?

Nowoczesne piekarniki często wyposażone są również w funkcję pyrolizy. To specjalny program piekarnika, który nagrzewa go do 500 stopni C, a drzwi automatyczne są blokowanie. W ten sposób piekarnik sam się czyści, a na dnie zbiera się popiół, który wystarczy po skończonym programie uprzątnąć. Dzięki funkcji pyrolizy utrzymasz piekarnik w czystości, bez zbędnego szorowania.

Sonda Znałaś ukryte funkcje piekarnika? Tak Nie