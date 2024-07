Tak Szymon Hołownia kibicuje Polakom w Paryżu. Mówi o zwykłych śmiertelnikach

Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki obrzydzeni otwarciem Igrzysk! Ta scena to dla nich za dużo

W piątek 26 lipca oficjalnie zaczęły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Już sama ceremonia otwarcia wzbudziła wiele emocji, a wszystko przez pokaz mody, na którym pojawiła się scena nawiązująca do "Ostatniej Wieczerzy". To nie spodobało się między innymi poseł PiS Mateusz Morawiecki i europoseł Patryk Jaki, którzy uznali ją za nieodpowiednią.

Relację z Francji śledził także Szymon Hołownia, który umieścił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, jak śledzi na telewizorze wydarzenia z Paryża. Przy okazji napisał kilka słów dla sportowców.

- Dziś do późna w Sejmie, ale nie mogłem przegapić otwarcia Igrzysk Olimpijskich.Naszym zawodniczkom i zawodnikom życzę jak najwięcej olimpijskich laurów oraz startów bez kontuzji i na miarę oczekiwań - napisał.

Napisał też o "zwykłych śmiertelnikach" czyli kibicach.

Nam, zwykłym śmiertelnikom przed telewizorami - abyśmy jak najczęściej oglądali biało-czerwoną wciąganą na olimpijskie maszty. Żebyśmy przy okazji Igrzysk mieli jak najwięcej okazji do dumy i wspólnej radości. No i żeby było bezpiecznie. Od początku do końca. Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami! - dodał w poście.

Wyraźnie widać, że emocje związane z występami naszej reprezentacji wzbudzają wiele emocji nie tylko w przypadku piłki nożnej!

