i Autor: PAP, fot: PAP/EPA/DAVID MAXWELL

Zamach na Trumpa

Pełna prawda o zamachu na Donalda Trumpa ujawniona. FBI zdradza, co trafiło byłego prezydenta USA

Federalne Biuro Śledcze potwierdziło ostatecznie, że 14 lipca podczas wiecu wyborczego w miejscowości Butler, w stanie Pensylwania, Donald Trump został raniony kulą. - To, co trafiło byłego prezydenta Trumpa w ucho, to był pocisk, cały lub rozdrobniony na mniejsze kawałki, wystrzelony z karabinu zmarłego - głosi FBI.