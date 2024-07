Donald Trump NIE został trafiony kulą?! Szokujące słowa dyrektora FBI

Dyrektor FBI Christopher Wray stwierdził, że istnieją „pewne wątpliwości” co do tego, czy były prezydent został trafiony kulą czy szrapnelem

"Wciąż powtarzają: 'On [Trump] jest zagrożeniem dla demokracji'. A ja mówię: 'Co do diabła zrobiłem dla demokracji? W ubiegłym tygodniu przyjąłem kulę za demokrację'" - mówił Donald Trump na wiecu w Michigan kilka dni po przeżyciu zamachu na swoje życie. Wszyscy widzieliśmy, jak 13 lipca były prezydent i kandydat w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA chwyta się za krwawiące ucho i zostaje wyprowadzony ze sceny przez Secret Service, które jednocześnie zastrzeliło zamachowca, używającego karabinu Thomasa Matthew Crooksa (+20 l.). Ale czy na pewno Trump "przyjął kulę"? Krótko po zamachu na Trumpa podważali to tylko niektórzy zwolennicy teorii spiskowych, którzy na przykład głoszą, że krew była fałszywa, a całą sytuację zaaranżowano. Teraz fakt "przyjęcia kuli" przez polityka podważył... dyrektor FBI.

"Istnieją pewne wątpliwości, czy to kula, czy odłamek trafił go w ucho”

Oczywiście nie chodziło mu o to, czy zamach na Trumpa w ogóle miał miejsce, tylko o to, czy polityk na pewno został trafiony właśnie kulą. Dyrektor FBI Christopher Wray stwierdził podczas zeznawania przed Komisją Sądownictwa Izby Reprezentantów, że istnieją „pewne wątpliwości” co do tego, czy były prezydent został trafiony kulą czy szrapnelem podczas zamachu na swoje życie. „Istnieją pewne wątpliwości, czy to kula, czy odłamek trafił go w ucho” - powiedział Wray, cytowany przez ABC News i CBS News. „Nie wiem, czy ta kula, oprócz spowodowania otarcia, mogła wylądować gdzie indziej” – dodał.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

It’s not clear whether a bullet or shrapnel hit former Pres. Trump’s ear, FBI Director Christopher Wray told the House Judiciary Committee on Wednesday. https://t.co/am28ZG43E2 pic.twitter.com/WJDBtGgK5e— ABC News (@ABC) July 24, 2024

QUIZ. Najgorsze wpadki ortograficzne! Zrobić taki błąd to prawdziwa gafa. Dasz radę? Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną formę na co dzień na codzień nacodzień Dalej