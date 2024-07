"To była fałszywa krew"! Szokujące teorie o Trumpie, ludzie wariują!

"Powinienem być martwy, to szczęście lub Bóg". Trump ujawnia, co ocaliło mu życie!

Szalone teorie na temat zamachu na Trumpa. Politycy i internauci snują kosmiczne przypuszczenia o ustawionym zamachu i sztucznej krwi na scenie

Zamach na Trumpa jest nadal szeroko komentowany przez polityków, dziennikarzy i zwykłych ludzi w mediach społecznościowych. Chwila, w której były prezydent USA z zakrwawioną twarzą opuszcza scenę, wznosząc pięść do góry jakby w geście zwycięstwa, niewątpliwie przejdzie do historii. Oczywiście trudno byłoby liczyć na to, że tak ważne wydarzenia nie będą wykorzystywane politycznie, przeinaczane i interpretowane w coraz dziwniejszy sposób. Po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa internet zalała fala dziwacznych teorii. Część osób po obu stronach barykady przekonuje, że zamach był... inscenizacją. Oczywiście liczne szalone teorie krążące po sieci, a nawet wygłaszane przez znane osoby, wykluczają się nawzajem. Jedni oskarżają o "aranżację" zamachu Trumpa, inni Bidena. Co na przykład piszą?

Jedni oskarżają o "inscenizację" zamachu Joego Bidena, inni Donalda Trumpa. Teorie spiskowe wykluczają się nawzajem

Niektórzy ludzie posunęli się tak daleko, że oskarżyli Joego Bidena lub jego sztab o zainscenizowanie strzelaniny. "Joe Biden wysłał rozkazy" - piszą takie osoby, nie licząc się najwyraźniej z możliwością odpowiadania przed sądem za pomówienia. Inni są bardziej zachowawczy,używając znanego chwytu: "Retoryka kampanii Bidena doprowadziła bezpośrednio do próby zabójstwa prezydenta Trumpa". Wielką popularność zdobywa fraza "staged", to znaczy "zaaranżowany, zainscenizowany". Także na polskim podwórku teoria ta jest powtarzana i to przez rozpoznawalne osoby. "Wszystko taniocha aż z daleka bije. To zdjęcie, ta pięść, naprawdę amatorka putinowska. Oczywiście politycy muszą życzyć zdrowia bo tym bardziej będzie bolesne jak się okaże że to blef" - napisał na platformie X Janusz Palikot. "Co najmniej dziwne z tym postrzeleniem Trumpa i bardzo Putinowskie w sposobie uprawiania polityki. W jego przypadku niestety zamiast współczucia pierwsza relacja czy to nie polityczna zagrywka jest" – twierdził były polityk.

Niektórzy internauci z USA przekonują nawet, że krew na twarzy Trumpa, którą widzimy na zdjęciach, to fałszywa krew, taka, jakiej używa się na planach filmowych. "Trump to ustawił. Ani na sekundę nie wierzę, że to było przypadkowe. Pistolet, sztuczna krew, choreografia wymachiwania pięścią. Współczucie, męczeństwo, wszystko, aby zdobyć głosy, o których wie, że nie może zdobyć ich w żaden inny sposób" - snuje ktoś przypuszczenia. "W jaki sposób kula rzekomo drasnęła ucho Trumpa, a nikomu za nim nic się nie stało?" - zastanawia się ktoś inny. Do czego to wszystko doprowadzi? Czy sprawa rozejdzie się po kościach, a może coś się zmieni w brutalnej kampanii wyborczej w USA przed listopadowymi wyborami prezydenckimi? Pozostaje czekać na rozwój wypadków.

