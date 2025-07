45. rocznica gestu Kozakiewicza. Tak mieszka legenda

Władysław Kozakiewicz to bez wątpienia legendarny lekkoatleta, którego wspomina się do dzisiaj. Polski mistrz olimpijski przez całą karierę zdobył wiele medali m.in. złote medale na mistrzostwach Europy w skoku o tyczce, a największe osiągnięcie zanotował podczas igrzysk olimpijskich w 1980 roku, które odbyły się w Moskwie. Jednak do tej pory wszyscy wspominają jego słynny gest kierując go w stronę władzy komunistycznej. Właśnie wtedy Kozakiewicz ustanowił rekord życiowy w skoku o tyczce zaliczając 5,78 m. Po swojej próbie pokazał miejscowej publiczności "wała".

Legendarny sportowiec posiada dwa obywatelstwa - polskie oraz niemieckie. Z okazji 45. rocznicy słynnego gestu Kozakiewicza pokazujemy, jak obecnie mieszka Władysław Kozakiewicz. Legendarny sportowiec został odwiedzony przez redakcję "Super Expressu" z okazji mistrzostw Europy w Niemczech. To właśnie za naszą zachodnią granicą mieszka ikona polskiej lekkoatletyki.

Tak mieszka Władysław Kozakiewicz! Słynny mistrz olimpijski pochwalił się posiadłością pod Hanowerem

Podczas wizyty "Super Expressu" w posiadłości Kozakiewicza, mistrz olimpijski oprowadził naszych wysłanników po domu i wypowiedział się na wiele tematów. Złoty medalista z Moskwy nie krył, co robi na co dzień. - Mieszkam w takim spokojnym miejscu i już jestem na emeryturze. Moja żona pracuje, właśnie wyszła w tej chwili. Ja jestem człowiekiem, który siedzi w domu i zajmuje się wszystkim. Od gotowania, sprzątania, prasowania. Żona ma własną rehabilitację, dlatego na mnie spadają te obowiązki - przekazał Kozakiewicz.

Mistrz olimpijski wspomniał, że często przyjeżdża do Polski na spotkania lub do przyjaciół, a występy biało-czerwonych śledzi na bieżąco.