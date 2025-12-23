Bez niej Anna Lewandowska nie wyobraża sobie wigilijnego stołu! Poznaj przepis na postną kapustę z grzybami

Już w środę, 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. Przygotowania trwają w milionach domów w całej Polsce

Na wielu wigilijnych stołach nie może zabraknąć postnej kapusty z grzybami

Bez tego wieczoru nie wyobraża sobie także Anna Lewandowska! Poznaj jej przepis na to danie

Kapusta z grzybami w wykonaniu Anny Lewandowskiej. Poznaj przepis!

W domu Roberta i Anny Lewandowskich świąteczne przygotowania idą pełną parą. Gwiazda nie ukrywa, że ten wyjątkowy czas w roku rządzi się swoimi prawami. „W tym okresie chętnie próbuję nowe, innowacyjne dania, ale z chęcią sięgam także po tradycyjne potrawy” – pisze trenerka.

Wśród dwunastu potraw jedna zajmuje w sercu Lewandowskiej miejsce szczególne. To aromatyczna kapusta z grzybami. Aby wyszła idealna, Ania ma jedną, kluczową radę, której warto posłuchać, planując kuchenny harmonogram.

Lewandowska podkreśla, że tego dania nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Wręcz przeciwnie – im wcześniej się za nie zabierzemy, tym lepiej. „Pamiętaj, że taka kapusta najlepiej smakuje 2-3 dni po przyrządzeniu, więc zarezerwuj sobie na nią czas na kilka dni przed Wigilią” – radzi gwiazda. Dzięki temu smaki mają czas, by idealnie się „przegryźć”.

Oto jak przygotować kapustę z grzybami według przepisu Anny Lewandowskiej.

Składniki na postną kapustę Anny Lewandowskiej

300 g kapusty kiszonej

około 100 g suszonych borowików

1 marchewka

1 cebula

3 łyżki masła klarowanego

1/2 łyżeczki pieprzu czarnego

1 łyżeczka tymianku

1/2 łyżeczki kurkumy

Sposób przygotowania (pisownia oryginalna z bloga HPBA.pl):

Grzyby moczyłam przez całą noc. Następnie gotowałam je przez około 25 minut, aż były miękkie. Po ugotowaniu odcedziłam grzyby i pokroiłam je na mniejsze kawałki. Pokrojoną kapustę dodałam do wywaru po grzybach i gotowałam około 20 minut. W międzyczasie starłam marchewkę na tarce o dużych oczkach i dodałam pod koniec gotowania do kapusty. Cebulkę drobno pokroiłam i poddusiłam na rozgrzanym maśle klarowanym. Dodałam do kapusty razem z grzybami. Na koniec doprawiłam do smaku.