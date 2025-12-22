Anna Lewandowska zrobiła nowy tatuaż. Ten ma dla niej wyjątkowe znaczenie! Wzruszające

- Anna Lewandowska zrobiła sobie nowy tatuaż
- Trenerka fitness i ukochana kapitana reprezentacji Polski przygotowała poruszającą ozdobę ciała
- Zobacz, jaki tatuaż zrobiła sobie Anna Lewandowska
Anna Lewandowska zrobiła sobie piękny tatuaż. Nawiązuje do córek
Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych nową ozdobą ciała. Trenerka zdecydowała się na wyjątkowy i niezwykle osobisty tatuaż dedykowany córkom. Na jej skórze pojawiły się nie tylko imiona Klary i Laury, ale także element zaprojektowany bezpośrednio przez dziewczynki.
Najsłynniejsza polska trenerka fitness znana jest z zamiłowania do minimalizmu, co widać również w jej najnowszym wyborze. Tatuaż, który Anna Lewandowska zaprezentowała na Instagramie, jest subtelny i delikatny. Przedstawia on imiona obu córek wypisane prostą, elegancką czcionką: „Klara” i „Laura”. Najważniejszym i najbardziej rozczulającym elementem kompozycji jest jednak to, co znajduje się pomiędzy imionami.
To małe serduszko, które nie jest idealnym, komputerowym symbolem graficznym, lecz wiernym odwzorowaniem odręcznego rysunku wykonanego przez same dziewczynki. - Gwiazdkowy prezent i serce namalowane przez moje dzieci – napisała Anna Lewandowska.
Wyjątkowa twórczość córeczek Lewandowskich już zawsze na jej ciele
Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła w ten sposób uwiecznić dziecięcą twórczość swoich pociech na zawsze. Ozdoba ma dla niej ogromną wartość sentymentalną, łącząc macierzyńską miłość z trwałą pamiątką na skórze.
Fani trenerki z pewnością docenili ten gest. Tatuaż jest jedyny w swoim rodzaju i niemożliwy do podrobienia.
To nie pierwszy tatuaż na ciele gwiazdy, ale z pewnością jeden z najbardziej osobistych. Lewandowska zazwyczaj wybiera dyskretne, niewielkie wzory, które mają dla niej głębokie znaczenie. Nowy "rysunek" idealnie wpisuje się w tę estetykę.