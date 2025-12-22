Anna Lewandowska zrobiła nowy tatuaż. Ten ma dla niej wyjątkowe znaczenie! Wzruszające

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-22 9:26

Anna Lewandowska ponownie zaskoczyła swoich obserwatorów, prezentując nową, niezwykle dyskretną ozdobę na ciele. Tym razem żona kapitana reprezentacji Polski zdecydowała się na gest, który wykracza daleko poza zwykłe walory estetyczne. Najnowszy tatuaż trenerki to poruszający symbol macierzyńskiej miłości i pamiątka, która ma dla niej absolutnie unikalną wartość.

  • Anna Lewandowska zrobiła sobie nowy tatuaż
  • Trenerka fitness i ukochana kapitana reprezentacji Polski przygotowała poruszającą ozdobę ciała
  • Zobacz, jaki tatuaż zrobiła sobie Anna Lewandowska

Anna Lewandowska zrobiła sobie piękny tatuaż. Nawiązuje do córek

Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych nową ozdobą ciała. Trenerka zdecydowała się na wyjątkowy i niezwykle osobisty tatuaż dedykowany córkom. Na jej skórze pojawiły się nie tylko imiona Klary i Laury, ale także element zaprojektowany bezpośrednio przez dziewczynki.

Najsłynniejsza polska trenerka fitness znana jest z zamiłowania do minimalizmu, co widać również w jej najnowszym wyborze. Tatuaż, który Anna Lewandowska zaprezentowała na Instagramie, jest subtelny i delikatny. Przedstawia on imiona obu córek wypisane prostą, elegancką czcionką: „Klara” i „Laura”. Najważniejszym i najbardziej rozczulającym elementem kompozycji jest jednak to, co znajduje się pomiędzy imionami.

Anna Lewandowska ZNOWU złamała przepisy w swoim mercedesie wartym MILION zł! Zaparkowała NA ZAKAZIE [ZDJĘCIA]

To małe serduszko, które nie jest idealnym, komputerowym symbolem graficznym, lecz wiernym odwzorowaniem odręcznego rysunku wykonanego przez same dziewczynki. - Gwiazdkowy prezent i serce namalowane przez moje dzieci – napisała Anna Lewandowska.

Zobacz zdjęcie nowego tatuażu Anny Lewandowskiej w galerii poniżej!

Anna Lewandowska - tatuaże
30 zdjęć

Wyjątkowa twórczość córeczek Lewandowskich już zawsze na jej ciele

Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła w ten sposób uwiecznić dziecięcą twórczość swoich pociech na zawsze. Ozdoba ma dla niej ogromną wartość sentymentalną, łącząc macierzyńską miłość z trwałą pamiątką na skórze.

Fani trenerki z pewnością docenili ten gest. Tatuaż jest jedyny w swoim rodzaju i niemożliwy do podrobienia.

To nie pierwszy tatuaż na ciele gwiazdy, ale z pewnością jeden z najbardziej osobistych. Lewandowska zazwyczaj wybiera dyskretne, niewielkie wzory, które mają dla niej głębokie znaczenie. Nowy "rysunek" idealnie wpisuje się w tę estetykę.

Anna Lewandowska - tatuaże

i

Autor: Anna Lewandowska/ Instagram Anna Lewandowska - tatuaże
QUIZ Żony i partnerki słynnych piłkarzy. Lewandowski, Ronaldo, Beckham, Tomaszewski, Majdan
Pytanie 1 z 18
Na początek banał. Żona Roberta Lewandowskiego ma na imię:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA LEWANDOWSKA
TATUAŻ