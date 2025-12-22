Anna Lewandowska zrobiła nowy tatuaż. Ten ma dla niej wyjątkowe znaczenie! Wzruszające

Anna Lewandowska zrobiła sobie nowy tatuaż

Trenerka fitness i ukochana kapitana reprezentacji Polski przygotowała poruszającą ozdobę ciała

Zobacz, jaki tatuaż zrobiła sobie Anna Lewandowska

Anna Lewandowska zrobiła sobie piękny tatuaż. Nawiązuje do córek

Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych nową ozdobą ciała. Trenerka zdecydowała się na wyjątkowy i niezwykle osobisty tatuaż dedykowany córkom. Na jej skórze pojawiły się nie tylko imiona Klary i Laury, ale także element zaprojektowany bezpośrednio przez dziewczynki.

Najsłynniejsza polska trenerka fitness znana jest z zamiłowania do minimalizmu, co widać również w jej najnowszym wyborze. Tatuaż, który Anna Lewandowska zaprezentowała na Instagramie, jest subtelny i delikatny. Przedstawia on imiona obu córek wypisane prostą, elegancką czcionką: „Klara” i „Laura”. Najważniejszym i najbardziej rozczulającym elementem kompozycji jest jednak to, co znajduje się pomiędzy imionami.

Anna Lewandowska ZNOWU złamała przepisy w swoim mercedesie wartym MILION zł! Zaparkowała NA ZAKAZIE [ZDJĘCIA]

To małe serduszko, które nie jest idealnym, komputerowym symbolem graficznym, lecz wiernym odwzorowaniem odręcznego rysunku wykonanego przez same dziewczynki. - Gwiazdkowy prezent i serce namalowane przez moje dzieci – napisała Anna Lewandowska.

Zobacz zdjęcie nowego tatuażu Anny Lewandowskiej w galerii poniżej!

Wyjątkowa twórczość córeczek Lewandowskich już zawsze na jej ciele

Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła w ten sposób uwiecznić dziecięcą twórczość swoich pociech na zawsze. Ozdoba ma dla niej ogromną wartość sentymentalną, łącząc macierzyńską miłość z trwałą pamiątką na skórze.

Fani trenerki z pewnością docenili ten gest. Tatuaż jest jedyny w swoim rodzaju i niemożliwy do podrobienia.

To nie pierwszy tatuaż na ciele gwiazdy, ale z pewnością jeden z najbardziej osobistych. Lewandowska zazwyczaj wybiera dyskretne, niewielkie wzory, które mają dla niej głębokie znaczenie. Nowy "rysunek" idealnie wpisuje się w tę estetykę.

i Autor: Anna Lewandowska/ Instagram Anna Lewandowska - tatuaże