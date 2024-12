Wlej 0,5 szklanki tego i przetrzyj blaty kuchenne. Usunie tłusty osad i plamy po herbacie. Czyszczenie blatów kuchennych

Wsyp 2 łyżki i przelej do butelki z atomizerem. W kuchni roznosić się piękny zapach. Zniweluje zapachy po smażeniu ryb i gotowaniu bigosu. Zapach do kuchni

Wymieszaj ze sobą te składniki i przetrzyj blaty kuchenne. Usuwa tłuste osady oraz plamy

Blat kuchenny to miejsce, w którym przygotowujemy posiłki. Korzystamy z niego kilka razy dziennie. Odpowiednia przestrzeń w kuchni pozwala na swobodne korzystanie z niej. Blaty kuchenne szybko się brudzą i wystarczy dosłownie chwila nieuwagi, aby pojawiły się na nich zabrudzenia. Niektóre plamy wystarczy przetrzeć mokrą ścierką i po problemie, z innymi jest jednak trudniej. Tłuste osady po gotowaniu oraz zabrudzenie po kawie i herbacie potrafią się niemalże wżerać w powierzchnię i przetarcie ścierką nic nie daje. W takim przypadku warto sięgnąć po domowe sposoby przy użyciu octu. To zwykły, biały ocet jest najlepszy na tego rodzaju zabrudzenia. Jego kwasowa formuła rozpuszcza brud i sprawia, że blaty kuchenne lśnią. Do miski nalej około 1 litr wody i dodaj 0,5 szklanki octu. Możesz dodać także kilka kropel płyny do naczyń lub ulubiony olejek eteryczny ( w ten sposób zniwelujesz ostry, octowy zapach). Całość dokładnie wymieszaj i umyj tym blaty kuchenne. Ocet genialnie doczyści wszystkie zakamarki.

Jak myć fronty szafek kuchennych?

Tłuste osady pojawiają się nie tylko na blatach kuchennych, ale również na frontach szafek. Do ich czyszczenie również możesz wykorzystać ocet. Nie poleca się jednak stosowania octu na malowanie i lakierowane powierzchnie ponieważ kwasowa formuła może je uszkodzić. W takim przypadku o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie soda oczyszczona. Ona również posiada rewelacyjnie właściwości czyszczące i dobrze radzi sobie z tłustymi osadami. Wystarczy, że wymieszasz sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach. Powinna powstać gęsta papka, którą wetrzyj we fronty szafek kuchennych. Odczekaj około 15 minut i całość dokładnie przemyj wodą. Soda oczyszczona usunie tłuszcz inne zabrudzenia, a będzie przy tym bezpieczna dla delikatnych powierzchni.