Sięgam po ten płyn i pryskam kabinę prysznicową. Kamień oraz zacieki spływają wraz z wodą. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Wlej zamiast płynu do spryskiwaczy, a szyby w aucie będą lśnić nawet podczas mrozów. Jak zrobić zimowy płyn do spryskiwaczy?

Jak doczyścić kabinę prysznicową z zacieków oraz kamienia? Domowe sposoby na czysty prysznic

Osady z wody i mydła oraz wytrącający się kamień to wyjątkowi przeciwnicy. Coś, co powstaje z wody z założenia wodą nie powinno być czyszczone. Kabina prysznicowa na stały kontakt z tego typu zabrudzeniami i z czasem cała pokrywa się nieestetycznymi zaciekami. Na niewielkie zabrudzenia z powodzeniem wystarczy klasyczny płyn do szyb lub płyn do mycia naczyń. Trudniej jest w przypadku większego kamienia oraz osadów. Wtedy tradycyjne środki czystości zawodzą i warto sięgnąć po domowe sposoby. Z osadzającym się kamieniem najlepiej radzi sobie ocet. Jego kwasowa formuła rozpuszcza kamień i sprawia, że szyba kabiny prysznicowej znów jest lśniąca. Do czyszczenia kabiny prysznicowej białym octem należy wymieszać go z wodą w równych proporcjach i zaaplikować na zabrudzenia. Podobnie jak ocet działa kwasek cytrynowy. Jest on jednak delikatniejszy i sprawdzi się w przypadku niewielkich zabrudzeń. Mało osób wie, że do czyszczenia kabiny prysznicowej można sięgnąć także po białe wino. Ono również posiada kwasową formulę rozpuszczają kamień oraz zacieki. Podobne jak w przypadku białego octu wymieszaj wino z wodą w stosunku 1:1 i spryskaj taką mieszanką kabinę prysznicową. Odczekaj kilka minut i całość dokładnie wytrzyj do sucha. Kabina prysznicowa będzie czysta i lśniąca.

Wetrzyj to w kabinę prysznicową. W ten sposób pozbędziesz się kamienia oraz zacieków

Czy istnieje sposób zapobiegający osadzaniu się kamienia oraz zacieków na kabinie prysznicowej? Okazuje się, że tak i znajdziesz go w garażu. Produktem, który będzie przeciwdziałał osadzaniu się zacieków oraz kamienia jest zwykły wosk samochodowy. Wystarczy, że nabierzesz spora ilość wosku do polerowania auta i wetrzesz go w powierzchnię kabiny prysznicowej. Wosk stworzy warstwę ochronna pomiędzy szyba, a spływającą woda. Zacieki oraz inne osady nie będą osadzały się na kabinie. Trik ten zabezpieczy kabinę na długie dni. Będzie idealnie lśniąca, a zacieki będą należały do przeszłości.