W sklepie za 3 zł kupuje to i czyszczę kabinę prysznicową. Bez szorowania usuwa zacieki oraz kamień! Czyszczenie kabiny prysznicowej

Czyszczenie kabiny prysznicowej z kamienia oraz osadów

Czyszczenie kabiny prysznicowej to coś, o czym nie wolno zapominać. Wbrew pozorom, elementy łazienkowe, które mają regularny kontakt z wodą oraz mydłem się bardzo brudzą. Kamień i zacieki osadzające się na kabinie prysznicowej są trudne do usunięcia. Brak regularności sprawi, że domycie takiej kabiny prysznicowej będzie czasochłonne. W sklepach znajdziesz szeroki wybór środków czystości, które obiecują bezproblemowe pozbycie się kamienia z różnych powierzchni. Rzeczywistość nie jest jednak taka kolorowa i w przypadku tego rodzaju zabrudzeń warto sięgnąć po domowe sposoby. Z kamieniem z wody oraz zaciekami najlepiej radzą sobie środki o kwaśnym odczynie. Najczęściej polecany jest ocet. Jego właściwości sprawiają, że kamień się rozpuszcza. Ocet ma jednak silnie drażniący zapach, za którym nie wszyscy przepadają.

Drugi sposób działa na podobnej zasadzie jak ocet ale jest delikatniejszy. Mowa o kwasku cytrynowym, który również posiada kwasowy odczyn. Wymieszaj 1 opakowanie kwasu cytrynowego z lekko ciepłą wodą. Całość możesz przelać do butelki z atomizerem i zamoczyć w tym ściereczkę. Roztwór kwasku cytrynowego praz wody obficie nałóż na zabrudzoną kabinę prysznicową. Odczekaj kilkanaście minut aż kwas będzie mógł zadziałać. Po tym czasie wszystko dokładnie przemyj wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Kwasek cytrynowy świetnie sprawdza się do czyszczenie powierzchni z kamienia oraz osadów. Warto jednak pamiętać, że ten sposób nie sprawdzi się w przypadku marmurowych powierzchni. Jeżeli masz takowe w łazience to uważaj, kwasek cytrynowy może sprawić, że marmur będzie matowieć.

