Wsypuję 200 g, biorę gąbkę i czyszczę wannę akrylową. Po 5 minutach jest jak nowa. Znikają kamień i żółte zacieki. Czyszczenie wanny

Patrzysz na swoją łazienkę i zastanawiasz się, czym wyczyścić wannę akrylową z kamienia i osadu, ale tak, by jej nie zniszczyć? Wanny akrylowe to hit ostatnich lat. Jednak wymagają odpowiedniej pielęgnacji, by mogły zachować swój wygląd na długo. Zamiast wydawać pieniądze na drogę detergenty, zaopatrz się w sodę oczyszczoną. Opakowanie kosztuje około 3 złotych, a doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami, osadem wapiennym i żółtymi zaciekami, a przy tym nie niszczy delikatnej powierzchni. Jak wyczyścić wannę akrylową sodą oczyszczoną? Wysyp około 2 opakowań proszku do wanny i zwilżoną w wodzie miękką gąbką szoruj kolistymi ruchami zabrudzoną powierzchnię. Dzięki takiemu czyszczeniu wanny znikną z niej żółte zacieki i osad z kamienia. Jeśli niektóre zabrudzenia są naprawdę trudne do usunięcia, to wykorzystaj ocet. Zatkaj odpływ wanny i wlej na dno ocet. Pozostaw na 60 minut i wyszoruj gąbką. Ocet to prawdziwy pogromca kamienia.

Jak usunąć żółte zacieki z wanny akrylowej?

Żółte plamy na wannie z akrylu to najczęściej efekt wody bogatej w żelazo i kamienia. Jak usunąć żółte plamy z wanny? Kamień i osad można szybko usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować pastę z kwasku cytrynowego, który rozpuści kamień i wybieli powierzchnię. Wymieszaj kwasek cytrynowy z odrobiną wody, tak aby powstała gęsta pasta i nałóż ją na zabrudzone miejsca na swojej wannie. Pozostaw na 15 minut i spłucz letnią wodą.