Fachowy sposób na czyszczenie wanny akrylowej. Galaktyczny trik sprawi, że w try miga pozbędziesz się kamienia i osadu z wody

Wanny akrylowe praktycznie zdominowały rynek. Nic w tym dziwnego. Są one wyjątkowo odporne na zarysowania, trwałe, a także cechują się dobra izolacją termiczną. Dodatkowo wanny akrylowe nie niszczą się w kontakcie z chemią gospodarczą, a niektóre modele mają specjalną powłokę antybakteryjną, dzięki której nie rozwija się na nich pleśń. Wanny akrylowe podobnie jak wszelkiego rodzaju armaturę mającą stały kontakt z wodą należy regularnie czyścić. W innym przypadku powstanie na wannie brzydki osad z kamienia i smugi z wody. Pozbycie się kamienia z wanny bywa uciążliwe. Są jednak proste sposoby, dzięki którym zrobisz to w kilka minut, bez szorowania.

Sposoby na czyszczenie wanny akrylowej - soda oczyszczona i ocet

Jeżeli nie wiesz, jak coś wyczyścić to zawsze spróbuj sprawdzony sposób z sodą oczyszczoną lub octem. To zawsze działa. Jeżeli chcesz usunąć osad z kamienia z wanny akrylowej sodą oczyszczoną to wymieszaj ją z wodą. Na trzy łyżki sody przygotuj jedną łyżkę wody. Gotową mieszanką nałóż na problematyczne miejsca i pozostaw na kilka minut, następnie spłucz wszystko wodą. W przypadku octu zatkaj odpływ wanny. Rozprowadź ocet po całej powierzchni i pozostaw tak na kilka godzin. Po wszystkim dokładnie spłucz wannę wodą.

