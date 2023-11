Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, a moja wanna lśni czystością. Robię to za każdym razem, a na mojej wannnie nie ma kamienia oraz zacieków po mydle

To urządzenie zużywa najwięcej prądu w Twoim domu. Coraz więcej Polaków je ma. "Zżera" ponad 800 zł

Co zużywa najwięcej prądu?

Jak czyścić wannę? Dodaję 3 łyżki do wody i pozbywam się kamienia

Regularne czyszczenie wanny to podstawa jej ładnego wyglądu. Nikt nie lubi myć się w brudnej wannie pełnej kamienia oraz osadu z mydła. Zanim zabierzesz się za dokładne czyszczenie wanny to sprawdź, z czego jest ona wykonana. Najpopularniejsze wanny są akrylowe, jednak nadal można spotkać wanny żeliwne, stalowe oraz emaliowane. Ja posiadam w domu wannę akrylową i regularnie czyszczę ją domowymi sposobami. Działają one lepiej niż kupne detergenty. Wystarczy, że wymieszam 3 łyżki sody oczyszczanej z 1 łyżką wody i przygotuję gęsta pastę czyszczącą. Aplikuje ją na gąbkę i dokładnie myję wannę. Po wszystkim spłukuję sodę oczyszczoną wodą. Ten sposób rewelacyjnie usunie wszelkiego rodzaju zacieki, oraz oraz kamień powstały w wyniku twardej wody. Soda oczyszczona usunie także pozostałości kosmetyków, takich jak peelingi oraz maseczki.

Jak czyścić wannę? Sposób z wykorzystaniem octu

Innym sposobem czyszczenia wanny, po który często sięgam jest ten z wykorzystaniem octu. Sprawdza się on w przypadku duże kamienia oraz osadu. Wystarczy, że wleję całą butelkę octu do zatkanej wanny. Zostawiam go na jedną godziną, a następnie przemywam zakamarki wanny i spłukuję czystą wodą. Ocet genialnie rozpuszcza kamień pozostawiając wannę idealnie czystą.

