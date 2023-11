Posypuję tym dywan, a potem go odkurzam. W ten sposób doczyścisz każdą plamę na dywanie. Sposób na pranie dywanu na sucho

Posypuje tym dywan, a potem go odkurzam. Plamy znikają

Pranie dywanu na sucho to świetna metoda, by utrzymać go w czystości. Nie musisz moczyć, szorować, a potem czekać aż dywan wyschnie. Domowe sposoby na pranie dywanu na sucho poradzą sobie wystarczająco dobrze. Zanim jednak sięgniesz po tego rodzaju sposób czyszczenia to sprawdź, czy Twój dywan się do tego nadaje, nie wszystkie materiały można czyścić na sucho. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie to wypróbuj mój ulubiony sposób na pranie dywanu na sucho. Wystarczy, że kiedy tylko zobaczę plamę na dywanie to posypują ją sobą oczyszczoną. W przypadku świeżych i niewielkich plam pozostawiam sodę oczyszczoną na kilka godzin, większe i starsze plamy posypuję na całą noc. Następnego dnia porządnie odkurzam cały dywan, a po plamie nie ma śladu. Soda oczyszczona rewelacyjnie radzi sobie z najpopularniejszymi zabrudzeniami, a także niweluje brzydkie zapachy.

Pranie dywanu na sucho. Trik na szybkie odświeżenie

Jeżeli soda oczyszczona nie dała sobie rady z zabrudzeniami to warto spróbować sposobu ze skrobią ziemniaczaną oraz płatkami mydlanymi. To zabójcza dla brudu mieszanka. Ja najczęściej mieszam około 3 łyżki płatków mydlanych (na tarce spożywczej ścieram klasyczne mydło w kostce) z kilogramem skrobi ziemniaczanej. Tak przygotowaną mieszanką posyp zabrudzenia na dywanie i pozostaw na kilkadziesiąt minut. Po tym czasie odkurz dywan i sprawdź, czy płatki mydlane nie "weszły" w materiał. Jeżeli tak się stało możesz delikatne zmoczyć to miejsce, by rozpuścić mydło.

