Wlewam 70 ml do szklanki, dodaję 2 składniki i nakładam na brudne fugi. Wybieli je bez szorowania. Czyszczenie białych fug

Wyczyszczenie białych fug to wcale nie jest tak prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, czy tłuszcz na dobre weszły w spoiny między płytkami. Wówczas większość z nas wydaje się, że czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Jednak tu warto wziąć pod uwagę domowe sposoby na czyszczenie fug. Okazuje się, że są one równie skuteczne, co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Jak zatem wyczyścić białe fug bez szorowania? Kiedy widzę, że moje białe fugi, zarówno te na podłodze, jak i na ścianach w łazience, wymagają czyszczenia, przygotowuję pastę wybielającą z dosłownie trzech składników. Ona wybiela je bez szorowania.

Domowa pasta do czyszczenia białych fug

Zastanawiasz się, jak przygotować te pastę czyszczącą do białych fug? To bardzo proste i tanie rozwiązanie, które wspaniale wybieli fugi, ale ich nie zniszczy. Połącz ze sobą: pół szklanki sody, 70 ml szklanki wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę wetrzyj w fugi za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 15 minutach spłucz pozostałości ciepłą wodą.