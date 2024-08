Podgrzewam z 1 litrem wody i myję płytki podłogowe. Lśnią bez smug jak diament. Mycie płytek na podłodze

Obficie wsyp to do muszli klozetowej i zalej ciepłą wodą. W 5 minut doczyścisz wszystkie zakamarki muszli klozetowej. Zabójcze dla kamienia i bakterii. Czyszczenie toalety

Podgrzewam z 1 litrem wody i myję płytki podłogowe. Lśnią bez smug

Płytki podłogowe bardzo szybko ulegają zabrudzeniom, które potem naprawdę ciężko usunąć. Zwłaszcza w sytuacji, gdy robimy to zwykłym mopem z wodą, na kafelkach powstają zacieki z wody i co najgorszej - tłuste smugi. Wówczas wiele osób, które pragną mieć płytki bez smug, wyciera je na sucho. Jednak problem tkwi w tym, że na podłodze gromadzi się kurz, piach, ale też powstają tłuste plamy. Dlatego niezwykle ważne jest stosowanie dobrego płynu do mycia płytek, który poradzi sobie z najbardziej uporczywym brudem i nie będzie go rozmazywać po powierzchni, tworząc smugi. A czym najlepiej myć płytki podłogowe? Ja od miesięcy stosuję mieszankę octu i wody. Szklankę octu wlewam do 1 litra wody i podgrzewam do temperatury 40 stopni Celsjusza. Ciepła woda z octem doskonale poradzi sobie z tłustymi zabrudzeniami i je usunie z podłogi bez smug.

Czym myć płytki na podłodze, aby były bez smug?

Jeśli chcesz zaoszczędzić swój czas, to wystarczy, że do mycia płytek na podłodze użyjesz kapsułki do zmywarki. Rozpuść ją w wiadrze z ciepłą wodą i za pomocą mopa umyj podłogi. Dlaczego tabletka do zmywarki jest niezawodna w myciu płytek? Przede wszystkim ma właściwości nabłyszczające. Poza tym odtłuszcza powierzchnie, dzięki czemu nie powstają na nich smugi. Dodatkowo ma działanie dezynfekujące.

Ocet - dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu? 12 praktycznych zastosowań octu