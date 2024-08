Domową pastą przecieram zacieki i kamień na desce sedesowej. Po 15 minutach uporczywy nalot znika. Ekspresowe czyszczenie deski sedesowej

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Mieszam ten proszek z pastą i czyszczę deskę sedesową. W mig doczyszcza żółte plamy i zacieki

Deska sedesowa to element toalety, na którym zbierają się bakterie i zarazki. Często dotykamy ją dłońmi dlatego też jej regularne czyszczenie to ważny element higieny osobistej. Żrące detergenty, jakich używamy do czyszczenie toalety nie powinny być używane do deski sedesowej. Plastikowe części lepiej czyścić delikatniejszymi środkami. Z powodzeniem możesz sięgnąć po domowe sposoby. Ta metoda doczyści żółte plamy oraz zacieki na desce sedesowej.

Do przygotowania domowej pasty do czyszczenia deski sedesowej potrzebujesz dwóch składników. Jednym z nich jest kwasek cytrynowy, a drugim zwykła pasta do zębów. Najlepsza będzie najtańsza, zwykła pasta do zębów. Nie poleca się czarnych past do zębów z dodatkiem węgla aktywnego. Wymieszaj pastę do zębów z 2 łyżkami kwasu cytrynowego i tak przygotowaną mieszankę nałóż na zabrudzenia na desce sedesowej. Całość pozostaw na około 15 minut. Po tym czasie dokładnie wyszoruj całą deskę sedesową morką ściereczką. Pasta do zębów to niedoceniony środek do czyszczenia. Możesz ją wykorzystać do polerowania srebrnej biżuterii oraz zastawy. Sprawdzi się również do czyszczenia armatury łazienkowej oraz przypalonej stopy żelazka.

