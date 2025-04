Lekarz papieża Franciszka o jego stanie zdrowia. Nieoczekiwane słowa tuż przed Wielkanocą. "Zdumiewające"

Profesor Sergio Alfieri, w wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI, podkreślił, że 88-letni papież "robi naprawdę postępy ponad wszelkie oczekiwania także dla nas, lekarzy". Dodał: "Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani jako Poliklinika Gemelli, że przyczyniliśmy się do tego naprawdę zdumiewającego powrotu do zdrowia".

W środę (16 kwietnia) Franciszek spotkał się w Watykanie z personelem medycznym szpitala, by podziękować wszystkim, którzy się nim opiekowali podczas hospitalizacji. Papież powiedział wtedy: "czuję się dobrze" - taką wiadomosć przekazał prof. Alfieri. Zaznaczył też, że Franciszek kontynuuje fizjoterapię oddechową i motoryczną.

Przywołując najtrudniejsze chwile pobytu Franciszka w szpitalu, profesor Alfieri wyjawił: "Pewnego wieczoru myśleliśmy, że nie dożyje do rana i on zdawał sobie z tego sprawę". Dodał jednak, że teraz papież "czuje się dobrze, że podejmuje ważne decyzje, że ma wolę działania" i jest "dość zdyscyplinowanym" pacjentem.

Papież Franciszek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tajemnica szybkiego powrotu do zdrowia

Zapytany o to, jak możliwy jest tak szybki powrót do zdrowia, profesor Alfieri odparł żartobliwie: "To naprawdę zaskakujące, ale on jest papieżem i ma bezpośredni kontakt z przełożonym. My zrobiliśmy swoje, wszyscy lekarze i pielęgniarze". Kiedy 23 marca papież opuszczał szpital, lekarze zalecili mu co najmniej dwa miesiące odpoczynku i rekonwalescencji.