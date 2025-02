Szokujące wieści o papieżu! "Czuje, że jest bliski śmierci". Mówi, że "tym razem mu się nie uda"

88-letni papież Franciszek jest chory. Od ubiegłego piątku, 14 lutego, przebywa w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu ostrego zapalenia oskrzeli. Problemy zdrowotne miał przez kilka tygodni. Niestety, dolegliwości się zaostrzyły, mówiono jednak, że na początku tego tygodnia będzie mógł opuścić szpital. Na razie jednak się na to nie zapowiada. W poniedziałek, 17 lutego, wieczorem oficjalnie odwołano środową audiencję generalną. Agencja ANSA, cytując źródła watykańskie, poinformowała, że papieża nie będzie również w niedzielę na mszy na placu Świętego Piotra z okazji Jubileuszu Diakonów, zorganizowanego w ramach Roku Świętego. "Wyniki badań przeprowadzonych w minionych dniach i w dniu dzisiejszym wskazały na polimikrobiologiczną infekcję dróg oddechowych, co zdeterminowało dalszą modyfikację terapii. Wszystkie kontrole dokonane do dnia dzisiejszego wskazują na złożony obraz kliniczny, który wymaga odpowiedniej hospitalizacji".

Sensacyjne wieści o papieżu. Czuje, że umiera?!

To już kolejne w ostatnim czasie zapalenie oskrzeli u papieża. I choć przedstawiciele Watykanu uspokajają, że czuje się lepiej, ma dobry nastrój, a nawet próbuje pracować, proszą jednocześnie o modlitwę za niego. Okazuje się bowiem, że sam papież obawia się, że tym razem nie wyjdzie z tej choroby cało. Sensacyjne doniesienia opublikował serwis "Politico". Dziennikare powołują się na informacje dwóch osób "zaznajomionych ze sprawą". "Franciszek cierpi z powodu silnego bólu i prywatnie wyraził pewność, że tym razem nie uda mu się przeżyć. W niedzielę lekarze z Gemelli zmartwili papieża, uniemożliwiając mu wygłoszenie regularnego porannego kazania Anioł Pański. Teraz działa wyłącznie tak, jak polecają mu lekarze" - mówi jedno ze źródeł "Politico".

Papież jest chory. "Powiedziano mu wprost"

"Papież początkowo nie chciał iść do szpitala, jednak powiedziano mu wprost, że jeśli zostanie w swoim pokoju w Watykanie, grozi mu śmierć" – mówi drugie źródło. To dodaje również, że papież czuje zbliżającą się śmierć i "dlatego przygotowuje następcę". "6 lutego, przed hospitalizacją, przedłużył kadencję włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re na stanowisku dziekana Kolegium Kardynałów i to on będzie nadzorować pewne przygotowania do potencjalnego konklawe, tajnego zgromadzenia, które decyduje o wyborze nowego papieża. Ruch ten, który kontrowersyjnie ominął zaplanowane głosowanie najwyższych kardynałów nad kolejnym dziekanem, miał na celu zapewnienie, że proces przebiegnie zgodnie z życzeniami Franciszka" - twierdzą rozmówcy "Politico". "Re jest za stary, by osobiście uczestniczyć w konklawe. Niemniej jednak będzie kluczową postacią w dyskusjach za zamkniętymi drzwiami, które często mają miejsce przed konklawe. To, że Franciszek wybrał go na dziekana zamiast młodszego kandydata, sugeruje, że chciał zachować przyjazną twarz w roli, która broniłaby jego spuścizny".

"Papież umrze, wszyscy w końcu umrzemy. A on ma 88 lat"

Papież ma się także obawiać tego, że w proces wyboru jego następcy może chcieć zaangażować się administracja Trumpa. "Oni już wpłynęli na politykę europejską, nie mieliby problemu z wpłynięciem na konklawe. Mogą szukać kogoś mniej konfrontacyjnego" - mówi anonimowo komentator polityki watykańskiej. Źródła "Politico" dodają, że nawet jeśli papież wyjdzie z choroby cało, to proces przygotowywania spuścizny będzie trwał. "Może teraz nie umrzeć, ale oczywiście w końcu umrze. Wszyscy umieramy – a on jest 88-letnim mężczyzną z problemami z płucami".

