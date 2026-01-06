Czy polskie wojska pojadą na Ukrainę? Nowa wypowiedź Tuska

Donald Tusk: "Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów"

Czy możliwa jest sytuacja, w której polscy żołnierze pojadą na Ukrainę, na przykład w charakterze sił pokojowych po ewentualnym zawarciu porozumienia z Rosją? Wcześniej polski premier zapewniał, że nie ma placów wysłania tam naszych żołnierzy. Co mówił dziś, 6 stycznia? Donald Tusk zabrał głos po paryskim szczycie tak zwanej „koalicji chętnych”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 35 krajów, Polskę reprezentował właśnie premier. Rozmowy dotyczyły wsparcia Ukrainy. W wypowiedziach Donalda Tuska pojawił się temat polskich wojsk na Ukrainie. "Polska będzie państwem wiodącym, jeśli chodzi o te kwestie logistyczno-organizacyjne. Każde z zadań ma swojego jakby lidera narodowego i wśród tych czterech państw, które będą rozstrzygały, decydowały o tym, jak działać już po zakończeniu wojny, Polska jest jednym z państw wiodących" - mówił premier.

Tusk porozmawia z Karolem Nawrockim „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, jaka dla rządu w tym procesie"

"Jesteśmy z każdym tygodniem bliżej takich konkretnych rozwiązań" – powiedział na konferencji po szczycie w Paryżu Donald Tusk. Jak dodał, kwestia ta wygląda „już naprawdę obiecująco i coraz bardziej konkretnie”. "Nie ma oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów" – mówił premier. Poinformował też, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z Karolem Nawrockim „o tym, jaka jest rola dla prezydenta, jaka dla rządu w tym procesie”. "Szczegóły będziemy jeszcze ustalali, ale właśnie przed chwilą zdecydowaliśmy, że do tego spotkania dojdzie. Ten proces będzie wymagał, oczywiście, kolejnych spotkań" – stwierdził Tusk.

