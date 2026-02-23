Zełenski zaczął mówić o III wojnie światowej. "Putin już zaczął"

Wołodymyr Zełenski dla BBC: III wojna światowa już się rozpoczęła i rozpętał ją Putin

Prezydent Ukrainy udzielił wywiadu BBC i stwierdził w nim, że jego zdaniem III wojna światowa trwa, a gdyby nie Ukraina, byłoby znacznie gorzej. „Uważam, że Putin już to rozpoczął. Pytanie brzmi, ile terytorium uda mu się przejąć i jak go powstrzymać… Rosja chce narzucić światu inny styl życia i zmienić życie, które ludzie sami sobie wybrali” - stwierdził Zełenski. „Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina” – oświadczył ukraiński prezydent. Dodał, że według niego Zachód nie powinien być miękki wobec Putina: „Moim zdaniem oni (Zachód) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić. Bo oni (Rosjanie) i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy”.

Według Zełenskiego Putin po paru latach od zawarcia kompromisu kontynuowałby wojnę i tak

Zełenski uważa, że Putin będzie chciał tak naprawdę kontynuować wojnę nawet w razie zawarcia zawieszenia broni. Ponownie przedstawił się jako przeciwnik kompromisu z Putinem polegającego na oddawaniu mu ziemi, której się domaga. Został spytany przez BBC o żądanie Rosji, by Ukraina oddała 20 proc. wschodniego obwodu donieckiego, który nadal posiada. „Patrzę na to inaczej. Nie postrzegam tego po prostu jako ziemi. Widzę to jako porzucenie – osłabienie naszych pozycji, porzucenie setek tysięcy naszych ludzi, którzy tam mieszkają. Tak to widzę. I jestem pewien, że to „wycofanie się” podzieliłoby nasze społeczeństwo” - odrzekł prezydent. Jak dodał, to na dłuższą metę i tak nie usatysfakcjonuje Rosjan. „Prawdopodobnie na jakiś czas by go to usatysfakcjonowało… potrzebuje przerwy… ale nasi europejscy partnerzy twierdzą, że powrót do formy może mu zająć od trzech do pięciu lat. Moim zdaniem, mógłby dojść do siebie w nie więcej niż kilka lat. Dokąd pójdzie dalej? Nie wiemy, ale to, że będzie chciał kontynuować [wojnę], jest faktem”.

