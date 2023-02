Czy grozi nam III wojna światowa? Prezydent Zełenski mówi jak jest

Stan Putina drastycznie się pogorszył?! Wkrótce zacznie ostrą terapię. "Ktoś go zastąpi"

Wojna na Ukrainie

– Ważne jest dla nas, aby Chiny nie wspierały Federacji Rosyjskiej w tej wojnie. W rzeczywistości chciałbym, aby Pekin był po naszej stronie. Jednak w tej chwili nie sądzę, aby było to możliwe. Ale widzę szansę, że Chinom uda się pragmatycznie ocenić, co się dzieje. Bo gdyby Chiny weszły w sojusz z Rosją, zaczęłaby się wojna światowa. I myślę, że Chiny są tego świadome – wyjaśnił prezydent Ukrainy. Jak czytamy na portalu dorzeczy.pl Zełenski zaznaczył, że obecnie "nie widzi militarnego wsparcia Rosji ze strony Chin". Jednocześnie, jego zdaniem, Pekin nie może pozostać neutralny wobec wojny na Ukrainie.

– Chiny muszą poprzeć proponowaną przez nas formułę pokoju i opowiadać się za gwarancjami bezpieczeństwa. Nie chodzi mi o to, że mamy doskonałe dwustronne stosunki handlowe i gospodarcze. To kwestia bezpieczeństwa nuklearnego, ponieważ Rosjanie przejęli kontrolę nad naszą elektrownią jądrową. To poważne zagrożenie, którego nikt, nawet MAEA, nie może zanegować – dodał Zełenski.

Sonda Boisz się głodu spowodowanego wojną na Ukrainie? Tak Nie Nic takiego nie będzie