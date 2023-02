Prezydent Zełenski przyleciał do Paryża

Putin zaczął błagać o jedną rzecz. "To, co robi, to blef"

Prezydent Zełenski w Paryżu

Samolot z prezydentem Zełenskim wylądował na podparyskim lotnisku Orly. Prezydent Zełenski został tam powitany przez ministra obrony Francji Sebastiena Lecornu. Później Zełenski przybył do Pałacu Elizejskiego i spotkał się z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem. Wizyta jest drugim etapem jego europejskiej podróży, w ramach której najpierw udał się do Londynu, a w czwartek pojedzie do Brukseli na szczyt UE.

Prezydent Ukrainy powiedział - "Jestem wdzięczny za pomoc w imieniu całej Ukrainy. Prezydencie, kanclerzu, jestem tutaj, by wzmocnić naszą europejską jedność i osobiście podziękować za te nadzwyczajne wsparcie. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę tu dzisiaj być i za to, że pojawił się taki spontaniczny pomysł spotkania".

Przed kamerami wypowiedzieli się też prezydent Macron i kanclerz Scholz. - "Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. To, co obywatele Ukrainy pokazują, ich wytrwałość, ich postawa w obronie ojczyzny, zasługuje na najwyższy szacunek. I my ten szacunek okazujemy od początku tej okropnej wojny. Europa stoi ramię w ramię z Ukraińcami" - powiedział niemiecki przywódca.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie