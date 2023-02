Spis treści

Wołodymyr Zełenski w Brukseli mówił o Europie i jej wartościach

O wartościach europejskich, które cenią Ukraińcy, o marzeniach Ukrainy, by wejść do Unii Europejskiej i zagrożeniu, jakim dla Europy i świata jest dziś Rosja mówił w Parlamencie Europejskim Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przemawiał w Brukseli w czwartek, 9 lutego. Wtedy bowiem rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, na którym szefowie państw i rządów UE mają rozmawiać o agresji Rosji na Ukrainę, gospodarce i nielegalnej imigracji. - Co Europa ma do zaoferowania światu? Kiedy mamy praworządność, liczy się każda jednostka, a różnorodność jest wartością, zaś wartości różnych ludzi są wspólne - zaczął swoje przemówienie w Parlamencie Europejskim Wołodymyr Zełenski. Podkreślał, że Europa jest domem, gdzie granice nie są naruszane, a przekraczając te granice nawet nie wiemy, że to czynimy, gdzie jedyna różnica między opozycją a władzą to wybory. - I to jest też nasz sposób życia, to są nasze zasady. Wracając do Europy, wracamy do domu - mówił mocno Zełenski i zebrał gromkie brawa.

Prezydent Ukrainy w Parlamencie Europejskim: Rosja rozpoczęła wojnę totalną

Zełenski powiedział, że napadając 24 lutego 2022 roku Ukrainę Rosja rozpoczęła nie tylko wojnę na Ukrainie, ale wojnę totalną, a zagrożenie ze strony Rosji jest realne dla Europy i świata, bo Putin dysponuje bronią atomową i nie wyzbył się zapędów dyktatorskich.

Wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, nie toczy się tylko o takie czy inne terytorium, zagrożenie polega na tym, że mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby broni, także atomowej, który teraz zagraża światu - mówił Zełenski. - 140 milionów obywateli Rosji to dla jej przywódców po prostu mięso armatnie - dodał.

Zełenski na szczycie UE: Bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą w nowoczesnej Europie

Prezydent Ukrainy dziękował krajom europejskim i UE za pomoc i wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Mówił, że Rosja chce odebrać Ukrainie wolność, niepodległość, jej terytoria, ale i wartości, jakie naród ukraiński wyznaje. Zełenski mówił wprost o nacjonalizacji, której Rosjanie próbują dokonać na Ukrainie.

Oni aktywnie inwestują w ksenofobię i testują ją na naszym terenie, próbują sprawić, aby nieludzka rzeczywistość lat 30., 40. i 50. znowu stała się aktualna, my się na to nie zgadzamy. My bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą w nowoczesnej Europie. Działając na polu bitwy, działamy z wami - zwrócił się do polityków Zełenski. - Chciałem wam podziękować za to, że możemy tej obrony podejmować się wspólnie - podkreślał w przemówieniu Zełenski.

Nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej będzie poświęcony wojnie na Ukrainie

Dodajmy, że podczas rozpoczynającego się w czwartek, 9 lutego unijnego szczytu prezydenci i premierzy państw członkowskich mają rozmawiać przede wszystkim o wojnie na Ukrainie i dalszym wsparciu Unii Europejskiej dla tego kraju. Niebawem minie rok od bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę (wojna wybuchał 24 lutego 2022 roku). - Będziemy rozmawiali o aktualnej sytuacji, o tym, w jaki sposób wsparcie wojskowe, humanitarne może wesprzeć Ukrainę w jej drodze do zwycięstwa. Na tej drodze ważny jest teraz kolejny pakiet sankcji, który mam nadzieje będzie wynegocjowany w ciągu dwóch tygodni - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Poniżej zobaczycie galerię z wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli: