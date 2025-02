Papież Franciszek w szpitalu! Co dalej? Odwołali wszystkie wydarzenia, czekają na jedno!

Papież Franciszek w szpitalu. Co się dzieje?

Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re przekazał w niedzielę, 17 lutego, że stan papieża Franciszka poprawia się i powoli wraca on do sił. Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował dziennikarzy, że noc z soboty na niedzielę minęła Franciszkowi spokojnie. "Papież zjadł śniadanie i jak zwykle przeczytał kilka gazet. Papież kontynuuje leczenie" - powiedział dla agencji informacyjnej ANSA.

Papież jest chory. Lekarze czekają

Lekarze w tej chwili czekają tylko na jedno - leczenie papieża uległo zmianie na podstawie wyników najnowszych badań mikrobiologicznych. Specjaliści czekają na to, jak organizm Franciszka zareaguje. Nie wiadomo, jak długo jeszcze papież będzie musiał być hospitalizowany. Odwołano jego udział we wszelkich najbliższych wydarzeniach. W niedzielę przed południem w bazylice Świętego Piotra odprawiona została msza dla uczestników Jubileuszu Artystów, zorganizowanego w ramach Roku Świętego. W zastępstwie papieża mszę odprawił prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji kardynał Jose Tolentino de Mendonca. Wiele miejsc w bazylice pozostało wolnych, na co wpływ miała zapewne nieobecność Franciszka. Uczestnicy mszy modlili się o jego zdrowie.

Papież podziękował wiernym za pośrednictwem platformy X. "Dziękuję wam za wyrazy serdeczności, modlitwę i bliskość, którymi towarzyszycie mi w tych dniach".

