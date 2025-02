Nagła choroba papieża Franciszka! Nie jest w stanie czytać

PILNE! Papież Franciszek jest chory

Pilne wieści z Watykanu. W czasie audiencji w Auli Pawła VI z udziałem kilku tysięcy osób 87-letni papież Franciszek zaniemógł. Jak sam przyznał, mówiąc łamiącym się głosem, jest bardzo silnie przeziębiony. Kaszlący papież przeczytał tylko skrót katechezy w języku hiszpańskim oraz na zakończenie pozdrowienia i apel po włosku. Franciszek powiedział między innymi: "Pomyślmy o krajach, które cierpią z powodu wojny: o umęczonej Ukrainie, Izraelu, Sudanie, o tylu cierpiących państwach. Pamiętajmy o przesiedlonych z Palestyny i módlmy się za nich" - dodał. Nie był w stanie odczytać całej katechezy. Powierzył to swoim współpracownikom.

Odczytane zostały jego słowa skierowane do obecnych na audiencji Polaków: "Zachęcam was do modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, którzy posługują w krajach ubogich i ogarniętych wojną, zwłaszcza na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Demokratycznej Republice Konga. Dla wielu ludzi ich obecność jest dowodem na to, że Bóg nieustannie o nich pamięta".

Co się dzieje z papieżem Franciszkiem? To już kolejny raz

Jak przypomina PAP, papież Franciszek po raz kolejny w ostatnich tygodniach zmaga się z problemami zdrowotnymi. Program jego zajęć i spotkań jest bardzo intensywny w związku z licznymi wydarzeniami Roku Świętego. W pierwszy weekend lutego w Watykanie odbędzie się Jubileusz Wojska, Policji i Służby Bezpieczeństwa, na który przyjadą przedstawiciele tych formacji z wielu krajów, w tym z Polski. W niedzielę papież odprawi mszę z ich udziałem.