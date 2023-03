Wiemy, kiedy papież wyjdzie ze szpitala! "Kuracja dożylna pomogła". Co dokładnie mu jest?

W środę (29 marca) wieczorem papież Franciszek (86 l.), zaraz po zakończeniu audiencji generalnej, został zabrany karetką do szpitala. Przedstawiciele Watykanu poinformowali, że stwierdzono u niego infekcję dróg oddechowych, nie jest to jednak Covid-19. "Infekcja ta wymaga kilkudniowego leczenia szpitalnego" - podawali w komunikacie. Włoskie media sugerowały jednak, że chodzi nie tylko o kłopoty z oddychaniem, ale także z sercem.

Papież Franciszek w szpitalu. Co mu było?

W czwartek po południu stan papieża zaczął się poprawiać. "Jest lepiej. Papież Franciszek dobrze odpoczął w nocy. Obraz kliniczny poprawia się. Franciszek zjadł śniadanie i przeczytał kilka gazet. Przed obiadem udał się do kaplicy prywatnego apartamentu, gdzie modlił się i przyjął eucharystię" - przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni. Wieczorem z kolei przekazano, że papież ma zapalenie oskrzeli. "W ramach zaplanowanych kontroli klinicznych u Ojca Świętego stwierdzono zapalenie oskrzeli o podłożu zakaźnym, wymagające dożylnej terapii antybiotykowej, która przyniosła oczekiwane rezultaty z wyraźną poprawą stanu zdrowia".

Papież wróci na święta do domu?

W piątek (31 marca) dziennik "Il Messaggero" poinformował, że Franciszek ma opuścić klinikę Gemelli w sobotę (1 kwietnia). "Papież stopniowo wraca do zdrowia, ale nie wyklucza się, że będzie zmuszony do rezygnacji z przewodniczenia uroczystościom Wielkiego Tygodnia - wszystko zależy od tego, na co pozwolą mu lekarze. "W wielkanocną niedzielę wygłosi orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi". Jak jednak przypominają media, Franciszek musi na siebie bardzo uważać, tym bardziej że w młodości przeszedł bardzo ciężkie zapalenie płuc, w wyniku którego konieczne było usunięcie fragmentu jednego z nich.

Pope Francis: "I am touched by the many messages received in these hours and I express my gratitude for the closeness and prayer." https://t.co/HGZBIMqLwV pic.twitter.com/PUEjmoBUH9— ABC News (@ABC) March 30, 2023

