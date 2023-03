Papież Franciszek zostanie w szpitalu. Wiemy, w jakim jest stanie! Wielkanoc bez niego?

Zaledwie na parę dni przed osiemnastą rocznicą śmierci Jana Pawła II [zmarł 2 kwietnia 2005 roku - przyp. red.] z Watykanu nadeszły smutne informacje. W środę (29 marca) wieczorem papież Franciszek (86 l.), został zabrany karetką do szpitala, zaraz po zakończeniu audiencji generalnej. Przedstawiciele Watykanu poinformowali, że stwierdzono u niego infekcję dróg oddechowych, nie jest to jednak Covid-19. "Infekcja ta wymaga kilkudniowego leczenia szpitalnego" - czytamy w komunikacie.

Papież Franciszek w szpitalu. "Już po tomografii"

Włoskie media podejrzewają jednak, że sprawa jest o wiele poważniejsza, niż może się wydawać. "W Watykanie wielkie poruszenie" - pisze dziennik "La Repubblica". "Libero" z kolei mówi o "wielkim zaniepokojeniu i niepewności" i przekazuje, że Franciszek cierpi nie tylko z powodu problemów z oddychaniem wywołanych infekcją, ale także z powodu poważnych problemów z sercem. Włoska agencja ANSA w czwartek (30 marca) rano poinformowała, że papież przebywa na dziesiątym piętrze polikliniki Gemelli i noc minęła mu w miarę spokojnie. "Pielęgniarki są optymistyczne". "Papieżowi wykonano tomografię komputerową, której wynik był dobry, saturacja też jest prawidłowa".

Papież Franciszek trafił do szpitala. Co z Wielkim Tygodniem?

Wiele jednak wskazuje na to, że Franciszek nie zdąży wrócić na tyle do pełni sił, by w Niedzielę Palmową odprawić mszę na placu Świętego Piotra, a nawet, aby celebrować pozostałe wydarzenia Wielkiego Tygodnia. PAP przypomina, że w programie Wielkiego Czwartku są dwie msze - poranna msza krzyżma świętego i popołudniowa - Wieczerzy Pańskiej. "Na tę drugą Franciszek ma zwyczaj udawać się do miejsc poza Watykanem; był już w szpitalach, więzieniach, ośrodku dla uchodźców (...). Najbliższe dni przyniosą odpowiedź na pytanie, czy papież zdąży wydobrzeć, by w Wielki Piątek przewodniczyć nabożeństwu Męki Pańskiej w bazylice Świętego Piotra, a następnie Drodze Krzyżowej w Koloseum, zaś potem mszom w Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego".

BREAKING: Pope Francis will be hospitalized for several days to treat a respiratory infection, the Vatican said. https://t.co/z8RwLeUx2Q— CBS News (@CBSNews) March 29, 2023

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze stanowiska? Tak Nie