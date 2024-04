Nie chcą ani dziecka, ani "psiecka". Nowy trend wśród młodych. Adoptują... kamienie

Wydawałoby się, że w tych czasach niewiele już może zaskoczyć. A jednak! Jak donoszą media ze świata, w Korei Południowej narodził się nowy, niezwykły trend. Młodzi ludzie, którym większość doby schodzi na pracy, a którzy po jej zakończeniu wracają do swoich niewielkich mieszkań, by przez kilka godzin odpocząć, nie mają czasu na nic więcej. Nie ma szans na randkowanie, imprezowanie, założenie rodziny, a nawet na to, by zająć się zwierzakiem, który przecież wymaga sporo uwagi. Znaleźli jednak sposób na to, jak nie czuć samotności.

Korea Południowa. Kamienie zamiast piesków?

Jak donosi "The Wall Street Journal", Koreańczycy masowo adoptują kamienie, nazywając je "kamieniami do towarzystwa". "Traktują kamienie jak zwierzęta domowe, malują im twarze, nadają im imiona, robią dla nich łóżka i spędzają z nimi czas". Według "WSJ", moda na nie narodziła się w już 2021 r. Wówczas członkowie k-popowych grup Enhypen i Seventeen pokazali swoje kamienie. "Niedługo potem duża liczba Koreańczyków zaczęła szukać podobnych kamieni dla siebie. Niektórzy z nich posunęli się nawet do stwierdzenia, że ​​wykorzystują kamienie, aby poradzić sobie z rosnącym poziomem stresu, samotności i wypalenia zawodowego, które towarzyszą im każdego dnia w pracy" - czytamy.

Koreańczycy to "skrajnie samotni ludzie"?

Specjaliści twierdzą, że choć nic nie jest w stanie zastąpić realnej bliskości i rozmowy z drugim człowiekiem, to tego typu przedmioty, które próbuje się ożywić, mogą działać zbawiennie i kojąco na zdrowie psychiczne. Szczególnie w Korei, która - jak w 2022 roku ujawniła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem największego przepracowania. CNN publikował przed rokiem raport Ministerstwa ds. Równości Płci i Rodziny Korei Południowej, z którego wynikało, że 3,1% Koreańczyków w wieku od 19 do 39 lat to skrajnie samotni ludzie.