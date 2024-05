i Autor: East News Król Karol

Król Karol III stracił TO w wyniku leczenia. Nowe wieści o walce z rakiem monarchy

Na początku lutego Pałac Buckingham poinformował światowe media, że Król Karol III jest chory na raka (choć do tej pory wciąż nie ujawniono jednak, jaki to rodzaj). Teraz dotarły do nas nowe informacje o chorobie monarchy. Okazuje się, że wskutek stosowanego względem niego leczenia doszło do niepożądanego skutku ubocznego. Król Karol III stracił coś naprawdę ważnego!