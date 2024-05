Nocą samolot Donalda Trumpa zderzył się z innym na lotnisku! Zapowiedziano śledztwo

Jak poinformował Reuters, powołując się na swoje źródła, do tego groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, jednak dopiero teraz sprawa wyciekła do mediów. Incydent miał miejsce na międzynarodowym lotnisku West Palm Beach na Florydzie około godziny 1:20 w nocy (czasu lokalnego), czyli już po wylądowaniu samolotu byłego prezydenta, ponieważ ten wracał wówczas na Florydę z wiecu w New Jersey. Agencja podkreśla, że prywatny samolot Boeing 757 należący do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa podczas kołowania uderzył skrzydłem o inną maszynę, należącą do jednej z korporacji lotniczych. Nie podano, jaka jest skala zniszczeń. Nie ma również żadnych informacji o osobach poszkodowanych.

Z oficjalnego komunikatu amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) wynika , że "prywatny Boeing 757 miał kontakt z innym, stojącym na płycie, pustym odrzutowcem". W oświadczeniu FAA nie wskazano jednak, że chodzi o maszynę należącą do polityka. Urząd podkreślił, że do incydentu doszło w części lotniska, gdzie FAA nie kieruje ruchem lotniczym. Mimo to organ zobowiązał się przeprowadzić stosowne dochodzenie w sprawie. Gdy agencja Reutera dowiedziała się o zdarzeniu, próbowała zaczerpnąć informacji w sztabie wyborczym Donalda Trumpa. Ten jednak nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Reuters przypomina, że Boeing 757 jest jednym z kluczowych elementów kampanii przed listopadowymi wyborami. Kandydat republikanów nazywa samolot "Trump Force One", czym nawiązuje do formalnej nazwy rządowej maszyny każdego z amerykańskich liderów "Air Force One". Trump kupił maszynę (wyprodukowaną w 1991 roku) za 100 milionów dolarów w 2010 roku. Egzemplarz został na prośbę miliardera specjalnie spersonalizowany - ma pozłacane akcenty, dwa prywatne pokoje gościnne, trzy łazienki, jadalnię i sale konferencyjne oraz wiele innych atrakcji na pokładzie. Trump jest wielkim fanem tego modelu. Apelował niegdyś do Boeinga, aby przywrócili jego produkcję (zakończoną w 2004 roku), gdyż to w jego opinii "najpiękniejszy i najlepiej sterowany samolot (z punktu widzenia pilota!), jaki kiedykolwiek stworzyła firma”.

