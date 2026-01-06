Tak Kinga Gajewska wyglądała w wieku 20-lat. Pokazała dokument z Polskiego Związku Motorowego

Kinga Gajewska to miłośniczka dwóch kółek

Posłanka Kinga Gajewska ma bardzo ciekawe hobby. Jest miłośniczką motocykli! W 2014 roku, czyli jeszcze zanim po raz pierwszy została posłanką, udzieliła wywiadu, w którym opowiadała o swojej wielkiej pasji. jak mówiła w rozmowie z Motocaina.pl, pierwszy motocykl kupił jej na spółkę z bratem, tata. Ale to ona zapałała większą miłością do cacka: - Michałowi szybko się znudziło, więc sprzęt przypadł mi na własność. Początkowo jeździłam tylko po polu, nie mając pojęcia, że kilka wiosek dalej odbywają się zawody rangi Mistrzostw Polski. Po kilku latach kolega zabrał mnie do Sochaczewa na Puchar Niepodległości. Byłam zachwycona! - wspominała.

Polityczka opowiadania także wówczas o początkach przygody z motocyklami ujawniła, że od dziecka trenowałam różnego rodzaju sporty: 10 lat tańce towarzyskie, 7 lat zapasy, kilka lat uprawiała pływanie, a zimą brała udział w zawodach snowboardowych. W tej samej rozmowie wspominała pierwsze zawody, w których uczestniczyła, było to w 2009 roku: - Pamiętam, że padał straszny deszcz, a tor miał wiele podjazdów. Przewracałam się co chwila, umazana cała w błocie, nie mogłam wydostać się spod motocykla. Leżałam na całej długości toru i wszyscy mnie wymijali.

Od kilku ładnych lat polityczka ma jednak mniej czasu na ukochane hobby. Przede wszystkim ze względu na pracę w Sejmie i życie rodzinne. Gajewska wraz z mężem, wiceministrem sprawiedliwości Arkadiuszem Myrchą, wychowują troje dzieci. Polityczka ma więc co robić! A dlaczego wspominamy o pasji Gajewskiej do sporów motocyklowych? Posłanka pokazała na instagramie, co odszukała porządkując szafę. Okazało się, że znalazła w niej dokument wydany w 2010 roku przez Polski Związek Motorowy.

Widać na nim zdjęcie młodziutkiej Gajewskiej, wówczas dwudziestolatki. Widać, że od tego czasu wcale się nie zmieniła, uśmiech i spojrzenie pełne optymizmu pozostały takie same! Jedyne, co wrzuca się w oczy, to zmiana fryzury. 20-letnia Gajewska jak większość dziewczyn wtedy nosiła asymetryczną grzywkę na bok.

Kinga Gajewska to polska polityk, politolog, prawnik i samorządowiec, posłanka na Sejm, zawodniczka motocrossu. W 2018 wyszła za mąż za posła Arkadiusza Myrchę. To był jej drugi ślub.