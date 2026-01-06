Nie zgadniesz, jakie imię dla dziewczynki wybrali rodzice w Poznaniu! Dobry pomysł?

Zofia i Jan najczęściej nadawanymi imionami w Poznaniu w 2025 roku. Ale są też bardziej oryginalne wybory

Moda na tradycyjne imiona trwa w najlepsze. Z danych poznańskiego Urzędu Miasta wynika, że także w 2025 roku najczęściej nadawanymi imionami były Zofia i Jan. W minionym roku w Poznaniu urodziło się 9 587 dzieci. To mniej niż rok wcześniej, gdy Urząd Stanu Cywilnego sporządził 10 177 aktów urodzenia. Spadek liczby narodzin nie zmienił jednak preferencji rodziców w kwestii imion. Wśród dziewczynek od lat niepodzielnie króluje Zofia. W 2025 roku imię to otrzymało 196 nowo narodzonych poznanianek. Rok wcześniej było ich 175. Na kolejnych miejscach znalazły się Helena – 150 dziewczynek oraz Maja – 122. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku chłopców. Najczęściej wybieranym imieniem ponownie okazał się Jan. W 2025 roku w Poznaniu przyszło na świat 192 małych Janów, niewiele mniej niż rok wcześniej, gdy USC wydał 202 akty urodzenia dla chłopców o tym imieniu.

Nie tylko Jan i Zofia. W Poznaniu od niedawna są też Escobar i Hermiona

Tuż za Janem uplasował się Leon – 191 oraz Franciszek – 177 nowych poznaniaków. Pierwszy noworodek urodzony w 2026 roku w Poznaniu ma na imię Kubuś. Przyszedł na świat 1 stycznia o godzinie 1:37 w szpitalu im. Franciszka Raszei na Jeżycach. Imię Jakub również należy do często wybieranych – w 2025 roku otrzymało je 106 chłopców. W 2025 roku Urząd Stanu Cywilnego odnotował aż 843 różne imiona, z czego wiele nadano tylko raz. Wśród nich znalazły się m.in. Cirilla, Romeo i Kordian. Jedna z dziewczynek otrzymała imię... Hermiona, tak jak postać z książek i filmów o Harrym Potterze. Dla porównania, w 2024 roku do najrzadziej nadawanych imion należały m.in. Gracja, Scholastyka, Manana czy Uma, a wśród chłopców – Zlatan, Tigran oraz Escobar.

