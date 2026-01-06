Nie zgadniesz, jakie imię dla dziewczynki wybrali rodzice w Poznaniu! Dobry pomysł?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-01-06 20:32

Poznański urząd miasta podsumował rok 2025 pod względem imion nadawanych w tym mieście dzieciom. Jak się okazuje, podobnie jak w Warszawie najczęściej wybierano imię Zofia dla dziewczynki i imię Jan dla chłopca, ale bywali też rodzice z naprawdę dużą fantazją. W 2024 roku jeden z chłopców został nazwany Escobar, a w roku ubiegłym jedna z dziewczynek dostała imię, które wielu kojarzy się z pewną postacią z książek i filmów. Dobry pomysł, czy przesada?

W 2000 roku to imię dla dziewczynki było hitem. Dziś wybierane coraz rzadziej

i

Autor: Getty Images W 2000 roku to imię dla dziewczynki było hitem. Dziś wybierane coraz rzadziej

Zofia i Jan najczęściej nadawanymi imionami w Poznaniu w 2025 roku. Ale są też bardziej oryginalne wybory

Moda na tradycyjne imiona trwa w najlepsze. Z danych poznańskiego Urzędu Miasta wynika, że także w 2025 roku najczęściej nadawanymi imionami były Zofia i Jan. W minionym roku w Poznaniu urodziło się 9 587 dzieci. To mniej niż rok wcześniej, gdy Urząd Stanu Cywilnego sporządził 10 177 aktów urodzenia. Spadek liczby narodzin nie zmienił jednak preferencji rodziców w kwestii imion. Wśród dziewczynek od lat niepodzielnie króluje Zofia. W 2025 roku imię to otrzymało 196 nowo narodzonych poznanianek. Rok wcześniej było ich 175. Na kolejnych miejscach znalazły się Helena – 150 dziewczynek oraz Maja – 122. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku chłopców. Najczęściej wybieranym imieniem ponownie okazał się Jan. W 2025 roku w Poznaniu przyszło na świat 192 małych Janów, niewiele mniej niż rok wcześniej, gdy USC wydał 202 akty urodzenia dla chłopców o tym imieniu.

ZOBACZ TEŻ: To imię podbije porodówki w 2026 roku. Ma potężną energię

Nie tylko Jan i Zofia. W Poznaniu od niedawna są też Escobar i Hermiona

Tuż za Janem uplasował się Leon – 191 oraz Franciszek – 177 nowych poznaniaków. Pierwszy noworodek urodzony w 2026 roku w Poznaniu ma na imię Kubuś. Przyszedł na świat 1 stycznia o godzinie 1:37 w szpitalu im. Franciszka Raszei na Jeżycach. Imię Jakub również należy do często wybieranych – w 2025 roku otrzymało je 106 chłopców. W 2025 roku Urząd Stanu Cywilnego odnotował aż 843 różne imiona, z czego wiele nadano tylko raz. Wśród nich znalazły się m.in. Cirilla, Romeo i Kordian. Jedna z dziewczynek otrzymała imię... Hermiona, tak jak postać z książek i filmów o Harrym Potterze. Dla porównania, w 2024 roku do najrzadziej nadawanych imion należały m.in. Gracja, Scholastyka, Manana czy Uma, a wśród chłopców – Zlatan, Tigran oraz Escobar.

Super Express Google News
Sonda
Wolisz imiona tradycyjne czy oryginalne?
Quiz o Harrym Potterze. Nie tylko filmy, ale i książki w jednym TEŚCIE
Pytanie 1 z 11
Na początek coś prostego. Jak miała na imię matka Harrego Pottera?
Nowy "Harry Potter" to DOBRY pomysł, który nie ma prawa się udać
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HARRY POTTER
IMIĘ DLA DZIEWCZYNKI