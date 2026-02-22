Pilne zmiany w komunikacji w Poznaniu! Tramwaje PST nie kursują. Podano powód

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-02-22 11:03

W niedzielę, 22 lutego wstrzymano kursowanie tramwajów na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Powodem jest wycinka drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających składów. W związku z tym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu oraz uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Pilne zmiany w komunikacji w Poznaniu! Tramwaje PST nie kursują. Podano powód

i

Autor: Dawid Olszewski
  • PST wstrzymuje ruch: Konieczne prace konserwacyjne i cięcia drzew.
  • Rosnące topole zagrażają bezpieczeństwu pasażerów na odcinku Kurpińskiego-Szymanowskiego.
  • Tramwaje linii 12, 14 i 16 pojadą objazdami, a linia 15 została zawieszona.
  • Sprawdź, jakich zmian w komunikacji możesz się spodziewać.

Wstrzymany ruch na PST. Konieczne prace i konserwacja

Poznański Szybki Tramwaj to kluczowe połączenie łączące północne osiedla z centrum miasta. Jak poinformowało MPK Poznań, decyzja o zamknięciu trasy dotyczy odcinka między przystankami Kurpińskiego a Szymanowskiego. Rosnące tam topole pochylają się w stronę torów i trakcji, co może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów.

- Część prac została zrealizowana w minionych miesiącach bez konieczności wstrzymywania ruchu tramwajów. Do zakończenia zadania konieczne jest jednak czasowe wyłączenie trasy z ruchu. Dodatkowo ten czas wykorzystają również służby torowe przeprowadzając podbijanie torowiska przy estakadzie. Torowe prace konserwacyjne będą też realizowane na odcinku od A. Solidarności do przystanku Słowiańska - podano w komunikacie MPK.

Zmiany w kursowaniu i nowe nasadzenia

Trasa PST pozostanie nieczynna do godziny 23. Tramwaje linii 12, 14 i 16 skierowano na objazdy, natomiast linia 15 została czasowo zawieszona. Dla pasażerów uruchomiono specjalną linię autobusową zastępującą tramwaje.

Przewoźnik zapowiedział również działania kompensacyjne. W miejsce wyciętych drzew na odcinku między przystankami Kurpińskiego i Szymanowskiego mają zostać posadzone krzewy miododajne.

Przeczytaj także:
"Ręcznikowy dusiciel" polował na dzieci. Zabił pięciu chłopców
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
W tym mieście niemal wszyscy mieszkają w jednym bloku. Lokatorzy potrafią nie wychodzić z niego przez kilka miesięcy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki