Pilne zmiany w komunikacji w Poznaniu! Tramwaje PST nie kursują. Podano powód

PST wstrzymuje ruch: Konieczne prace konserwacyjne i cięcia drzew.

Rosnące topole zagrażają bezpieczeństwu pasażerów na odcinku Kurpińskiego-Szymanowskiego.

Tramwaje linii 12, 14 i 16 pojadą objazdami, a linia 15 została zawieszona.

Sprawdź, jakich zmian w komunikacji możesz się spodziewać.

Wstrzymany ruch na PST. Konieczne prace i konserwacja

Poznański Szybki Tramwaj to kluczowe połączenie łączące północne osiedla z centrum miasta. Jak poinformowało MPK Poznań, decyzja o zamknięciu trasy dotyczy odcinka między przystankami Kurpińskiego a Szymanowskiego. Rosnące tam topole pochylają się w stronę torów i trakcji, co może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów.

- Część prac została zrealizowana w minionych miesiącach bez konieczności wstrzymywania ruchu tramwajów. Do zakończenia zadania konieczne jest jednak czasowe wyłączenie trasy z ruchu. Dodatkowo ten czas wykorzystają również służby torowe przeprowadzając podbijanie torowiska przy estakadzie. Torowe prace konserwacyjne będą też realizowane na odcinku od A. Solidarności do przystanku Słowiańska - podano w komunikacie MPK.

Zmiany w kursowaniu i nowe nasadzenia

Trasa PST pozostanie nieczynna do godziny 23. Tramwaje linii 12, 14 i 16 skierowano na objazdy, natomiast linia 15 została czasowo zawieszona. Dla pasażerów uruchomiono specjalną linię autobusową zastępującą tramwaje.

Przewoźnik zapowiedział również działania kompensacyjne. W miejsce wyciętych drzew na odcinku między przystankami Kurpińskiego i Szymanowskiego mają zostać posadzone krzewy miododajne.

