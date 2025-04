Ile jest PŁCI? Dwie? Trzy! DZIESIĘĆ! Polacy są w SZOKU! Ja tego NIE ROZUMIEM...

„Ile jest w końcu tych płci?”, pytał Adam Feder Polaków. „Uważam, że są dwie, męska i żeńska”, odparł lekko zmieszany mężczyzna, który handluje kwiatami w okolicach Metra Centrum w Warszawie. Nasz reporter przygotował specjalną planszę, na której widniały znaki graficzne, które określają około dwudziestu płci. Czym Demiboy różni się od Demigirl? Albo Agender od Omnigender? „Oj! Oj!”, aż zakrzyknęła na ten widok młoda dziewczyna i zaraz dodała, że według niej płcie są tylko dwie. „Są ludzie, którzy się tak czują i chcieliby, żeby to respektować…”, przekonywał Adam Feder. „Ja się spotkałam z lisem. Powiedział, że on jest lis. Więc ja się trzymam tych dwóch płci”, stwierdziła dziewczyna. „Jeszcze trochę i każdy będzie mógł sobie myśleć, że jest czołgiem na przykład”, kontynuował tę wyliczankę kolejny przechodzień. „Każdy ma możliwość bycia, kim chce…”, odpowiedział mu młody chłopak. Nagle zza rogu wyłonił się mężczyzna w przewiewnym, szkockim kilcie. „Jeżeli ludzie chcą 10 płci, to niech będzie 10. To nie jest problem. Wojna to jest problem!”, skwitował. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Ile jest PŁCI? Dwie? Trzy? STO?! Polacy są w SZOKU! Ja tego NIE ROZUMIEM!| Komentery