Posłanka ujawniła zaskakujące nagranie! Wielka odwaga

Polityczka pokazała, jak skoczyła ze spadochronem!

Posłanka Izabela Bodnar, niezrzeszona, pokazała w sieci, jak wyglądał jej skok ze spadochronem. Dlaczego pochwaliła się tym dopiero teraz? Po prostu polityczka składała oworoczne życzenia na X i nagranie miało do nich nawiązywać. - Życzę Państwu w Nowym Roku wszystkiego, co najlepsze! 🎉💫❤️ Pokonywania kolejnych barier, tych zewnętrznych i tych, które nosimy w sobie. Wszystko jest w Naszych rękach! 💪 💫❤️Szczęśliwego Nowego Roku! 🎊 - napisała. Jej nagranie poruszyło internautów. Wśród komentarzy znalazły się takie, których autorzy podziwiali wielką odwagę Bodnar, w końcu nie każdy dałby radę podjąć się takiego wyzwania.

Kim jest Izabela Bodnar?

Posłanka pochodzi z Wrocławia, prywatnie jest żoną i matką trojga dzieci. Jak sama się przedstawia w sieci, jest zapaloną podróżniczką, a także organizatorką dalekich wypraw. - Kobieta pracująca, która za misję postawiła sobie naprawianie świata - brzmi jej hasło. W październiku 2023 roku została wybrana posłanką na Sejm RP X kadencji, zdobyła 26 404 głosy, startowała z listy Trzeciej Drogi, wcześniej zasiliła Polskę 2050 (w lipcu 2025 Bodnar złożyła rezygnację z członkostwa w partii i klubie parlamentarnym Polska 2050).

W 2024 brała ona udział w walce o fotel prezydenta Wrocławia, niestety bez powodzenia. Zanim trafiła do Sejmu przez wiele lat pracowała jako ekonomistka na kluczowych stanowiskach w polskich i zagranicznych firmach, głównie w sektorze finansowym. Zajmowała się kreowaniem strategii biznesowych, zarządzałam projektami, negocjowałam wielomilionowe kontrakty.

Życzę Państwu w Nowym Roku wszystkiego, co najlepsze! 🎉💫❤️ Pokonywania kolejnych barier, tych zewnętrznych i tych, które nosimy w sobie. Wszystko jest w Naszych rękach! 💪 💫❤️Szczęśliwego Nowego Roku! 🎊🎈 pic.twitter.com/ltqb0B0Y3S— Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) January 1, 2026