Posłanka ujawniła zaskakujące nagranie! Wielka odwaga

Paulina Jaworska
2026-01-02 14:35

Sylwester i początek nowego roku, to czas podsumowań oraz snucia planów na przyszłość. Wiele osób patrzy na to, co udało im się zrobić w ostatnim czasie, inni chwalą się ważnymi dla siebie dokonaniami. Zrobiła tak choćby posłanka Izabela Bodnar, która pokazała... skok ze spadochronem!

Autor: SE/Tomasz Golla/X Izabela Bodnar

Polityczka pokazała, jak skoczyła ze spadochronem!

Posłanka Izabela Bodnar, niezrzeszona, pokazała w sieci, jak wyglądał jej skok ze spadochronem. Dlaczego pochwaliła się tym dopiero teraz? Po prostu polityczka składała oworoczne życzenia na X i nagranie miało do nich nawiązywać. - Życzę Państwu w Nowym Roku wszystkiego, co najlepsze! 🎉💫❤️ Pokonywania kolejnych barier, tych zewnętrznych i tych, które nosimy w sobie. Wszystko jest w Naszych rękach! 💪 💫❤️Szczęśliwego Nowego Roku! 🎊  - napisała. Jej nagranie poruszyło internautów. Wśród komentarzy znalazły się takie, których autorzy podziwiali wielką odwagę Bodnar, w końcu nie każdy dałby radę podjąć się takiego wyzwania. 

Kim jest Izabela Bodnar?

Posłanka pochodzi z Wrocławia, prywatnie jest żoną i matką trojga dzieci. Jak sama się przedstawia w sieci, jest zapaloną podróżniczką, a także organizatorką dalekich wypraw. - Kobieta pracująca, która za misję postawiła sobie naprawianie świata - brzmi jej hasło. W październiku 2023 roku została wybrana posłanką na Sejm RP X kadencji, zdobyła 26 404 głosy, startowała z listy Trzeciej Drogi, wcześniej zasiliła Polskę 2050 (w lipcu 2025 Bodnar złożyła rezygnację z członkostwa w partii i klubie parlamentarnym Polska 2050). 

W 2024 brała ona udział w walce o fotel prezydenta Wrocławia, niestety bez powodzenia. Zanim trafiła do Sejmu przez wiele lat pracowała jako ekonomistka na kluczowych stanowiskach w polskich i zagranicznych firmach, głównie w sektorze finansowym. Zajmowała się kreowaniem strategii biznesowych, zarządzałam projektami, negocjowałam wielomilionowe kontrakty.

