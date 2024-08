Na kempingach wsypują do w nocy do muszli klozetowych. Rano wystarczy spuścić wodą i toaleta lśni czystością! Tylko w ten sposób czyszczę muszlę klozetową

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Sposobów na czyszczenie muszli klozetowej jest wiele. Okazuje się, że wcale nie musisz sięgać po kupną i żrącą chemię. Jest wiele ekologicznych sposobów na czyszczenie muszli klozetowej. Możesz sięgnąć po sprawdzony sposób z octem. Wymieszaj ocet spirytusowy z wodą w proporcjach 1:1 i wlej tę mieszankę do muszli klozetowej. Dokładnie wyszoruj jej wnętrze i spuść wodę. Innym nietypowym sposobem jest wykorzystanie czosnku. To naturalny preparat przeciwbakteryjny, który szybko rozprawi się ze wszystkimi zarazkami w muszli klozetowej. Wrzuć do toalety 4 ząbki czosnku i pozostaw na całą noc. Rano toaleta będzie odświeżona, a ty pozbędziesz się brzydkich zapachów ulatniających się z jej wnętrza.

W miejscach, w których higiena i czystość toalety są szczególnie ważne często sięga się po jeszcze inny sposób. W hotelach i na kempingach wykorzystuje się sól kuchenną oraz sodę oczyszczoną. takie połączenie to prawdziwa zabójcza mieszanka dla bakterii. Wymieszaj sodę oczyszczoną z drobno zmieloną solą w proporcjach 1:1 i wsyp bezpośrednio do muszli klozetowej. Zastaw to na cała noc i nie spuszczaj wody. Rano delikatnie wyszoruj wszystkie zakamarki muszli klozetowej. Zwróć szczególną uwagę na kołnierz i odpływ. To tam najczęściej zbiera się kamień oraz osady z wody. Soda oczyszczona w połączeniu z solą świetnie rozpuszczają tego rodzaju zabrudzenia. Dodatkowo soda oczyszczona zabije zarazki i niweluje brzydkie zapachy. Jest ona świetnym dodatkiem domowych preparatów czyszczących. Nie niszczy powierzchni i jest bezpieczna dla zdrowia.

