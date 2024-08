Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Kamień osadzający się w czajniku może nie tylko zmieniać smak wody, ale może także uszkodzić elementy grzewcze urządzenia. Ponadto czajnik pokryty kamieniem zużywa więcej energii, ponieważ musi pracować ciężej, aby osiągnąć pożądaną temperaturę wody. Dlatego, żeby cieszyć się lepszym smakiem kawy lub herbaty, a także dłuższym użytkowaniem czajnika, warto regularnie go czyścić. Żeby to zrobić, nie trzeba wydawać majątku na specjalistyczne preparaty.

Jak odkamienić czajnik bez użycia octu? Prosty sposób naszych babek na odkamienianie czajnika domowym sposobem

Do odkamieniania czajnika zarówno elektrycznego, jak i zwykłego można użyć kwasku cytrynowego. Kiedyś ten substytut cytryny był obecny w każdej kuchennej szafce. Kwasek kosztuje grosze i można go kupić w sklepie spożywczym. W dodatku świetnie radzi sobie z czyszczeniem różnego rodzaju osadów. Żeby odkamienić czajnik wystarczy napełnić go wodą, wsypać łyżeczkę kwasku cytrynowego, następnie zagotować płyn. Odstawić czajnik na 15-20 minut i gotowe. Po wszystkim wodę zlewamy np. do butelki i wykorzystujemy do sprzątania łazienki. Woda z kwaskiem doskonale nadaje się także do czyszczenia baterii umywalkowych i samej umywalki. Świetnie usuwa także osady z mydła. Natomiast odkamieniony czajnik dokładnie myjemy wewnątrz i na zewnątrz i znów możemy go używać.

Jak wyczyścić przypalony czajnik z zewnątrz? Użyj sody

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na wyczyszczenie przypalonego czajnika z zewnątrz jest użycie pasty sodowej. Żeby ją przygotować, wystarczy zmieszać 70 g sody oczyszczonej z łyżeczką szarego mydła (w płynie) i odrobiną wody. Gotową pastę nakładamy gąbką na brudną powierzchnię. Czekamy 5 - 10 minut. Jeśli czajnik jest mocno zabrudzony, trzeba będzie wyszorować go szczoteczką. Grube warstwy brudu można zedrzeć specjalnym skrobakiem lub łyżką. Zazwyczaj jednak wystarcza zielona część zwykłej gąbki do zmywania naczyń. Żeby usunąć pozostałości brudu i białe smugi po sodzie, warto przetrzeć powierzchnie wodą z octem. A jeśli nie lubimy zapachu octu, może to być woda z cytryną lub kwaskiem cytrynowym.

