We Włoszech nauczyli mnie, jak usunąć spaleniznę z patelni. Rozcieńczam to z płynem do naczyń i przykładam do przypalonej patelni. Usuwa zaschnięty tłuszcz

Rozcieńcz ten płyn z wodą i dodaj płyn do naczyń. Zabójcza mieszanka dla spalenizny

Nie ma na świecie kucharza, któremu nie zdarzyłoby się przypalić czegoś na patelni. W takim przypadku warto działać natychmiastowo. Stara i zaschnięta spalenizna jest o wiele trudniejsza do usunięcia, w konsekwencji może skończyć się koniecznością wymiany naczyń. Kucharze z Włoch pokazali mi, jak najlepiej usunąć spaleniznę z patelni. Kluczowym składnikiem jest ocet. To właśnie jego kwasowe właściwości świetnie sprawdzają się do usuwania trudnych zabrudzeń. Kwas doczyszcza kamień i inne osady, tak samo rewelacyjnie radzi sobie ze spaloną patelnią. Nie ważne, czy spalenizna występuje od spodu, czy od wewnątrz patelni.

Aby usunąć spaleniznę z patelni należy reagować szybko. Najlepiej wziąć się za to od razy, gdy naczynie ostygnie. W takim przypadku proces czyszczenia będzie krótszy. Wymieszaj ze sobą 4 łyżki octu spirytusowego i 2 łyżki płynu do naczyń. Taką mieszankę wlej na patelnię i odczekaj około 30 minut. W przypadku spalenizny od spodu możesz wziąć papierowy ręcznik i namoczyć go w roztworze octu i płynu do naczyń. Przyłóż go do przypalonego spodu patelni i również odczekaj około 30 minut. W przypadku starej i zaschniętej spalenizny możesz ocet i płyn do naczyń trzymać na patelni nawet kilka godzin. Po tym czasie weź drewnianą łyżkę, a płaty spalenizny same odejdą. Nie używaj metalowych łyżek lub noży. W ten sposób możesz uszkodzić delikatną powłokę patelni. Na koniec umyj wszystko pod bieżącą wodą. Patelnia będzie jak nowa.

