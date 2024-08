Zamiast to pić wlej do pralki. Płyn do czyszczenia pralki, która usunie kamień i brzydkie zapachy. Działa milion razy lepiej niż ocet

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Czyszczenie i konserwacja pralki to czynność, o której wiele osób zapomina. Wydaje im się, że pralka podczas prania sama się czyści. Tak jednak nie jest, podobnie jak zmywarkę, pralkę należy regularnie czyścić. Woda i osady z detergentów piorących osadzają się we wnętrz pralki. Po pewnych czasie gumowe elementy pralki zaczynają śmierdzieć i może pojawić się na nich pleśń. W następstwie prane ubrania przesiąkają stęchłym zapachem z pralki, a samo urządzenie może ulec poważniejszej awarii. Jednym z najczęściej polecanych sposób na czyszczenie pralki jest ocet. Poradzi on sobie świetnie zwłaszcza, gdy w pralce pojawiła się już niewielka ilość pleśni.

Od koleżanki poznałam sposób, która działa jeszcze lepiej. Świetnie sprawdza się on podczas regularnego czyszczenia pralki. Wystarczy, że do komory na płyn do prania wlejesz ok. 50 ml płynu do higieny jamy ustnej. Nastaw pranie na programie z wysoką temperaturą. Eksperci zalecają, że do czyszczenia pralki najlepiej jest wybierać cykl prania na 60 stopniach. Płyn do płukania jamy ustnej posiada właściwości antybakteryjne. Zabija zarazki i bakterie, które najczęściej odpowiadają za brzydki zapach wydobywający się z pralki. Dodatkowo płyn do jamy ustnej świetnie rozpuszcza niewielkie złogi kamienia i osady z chemii do prania. Pralka czyszczona w ten sposób będzie odkażona i gotowa do działania.

