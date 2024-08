W Hiszpanii dowiedziałam się, jak myć prysznic. Wlej do miski z wodą i przetrzyj brodzik prysznicowy. Usunie kamień i zacieki niczym magiczna gąbka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Czyszczenie brodzika prysznicowego to prawdziwe utrapienie. Osadzający się kamień i zacieki z mydła sprawiają, że stalowe, akrylowa lub porcelanowa powierzchnia pokrywa się trudnymi do usunięcia zabrudzeniami. Czyszczenie jej kupnymi detergentami na niewiele się zdaje. Osady i kamień nie rozpuszczają się w zwykłych płynach. Koleżanka mieszkająca w Hiszpanii zdradziła mi swój sposób.

Aby pozbyć się osadów i kamienia na brodziku prysznicowym należy sięgnąć po roztwór o kwasowym odczynie. Tylko kwas potrafi rozpuścić kamień i zacieki osadzające się z mydła i wody. Najlepszym domowym kwasem do sprzątania, jaki istnieje jest oczywiście ocet. Wystarczy, że wymieszasz ok. 100 ml octu spirytusowego z 3 szklankami wody. Taka mieszanka świetnie sprawdzi się do czyszczenia wszystkich łazienkowych powierzchni. Możesz nią umyć brodzik, kabinę prysznicową, armaturę, a nawet płytki ścienne. Wylej mieszankę octu i wody wewnątrz brodzika i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie wszystko dokładnie przemyj. Na niewielki osad i kamień zamiast octu możesz wykorzystać kwasek cytrynowy. To również naturalny kwas, który rozpuści delikatny kamień. Kwasek cytrynowy możesz wymieszać z sodą oczyszczoną i stworzyć gęstą pastę do sprzątania. Sprawdzi się ona lepiej na ściany brodziku oraz kabiny prysznicowej. Soda oczyszczona posiada właściwości delikatnie wybielające, co sprawi, że brodzik będzie lśniący i biały jak nowy.

