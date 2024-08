W Paryżu nauczyli mnie szybkiego czyszczenia przypalonego żelazka. Pryskam tym stopę żelazka, a spalenizna rozpuszcza się jak masło. Czyszczenie żelazka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Spryskaj tym przypaloną stopę żelazka. Po kilkunastu minutach żelazko będzie jak nowe

Żelazka należy regularnie czyścić. Tylko w ten sposób uniknie się awarii i zniszczonych ubrań. Raz na jakiś czas warto przeczyścić dysze żelazka oraz umyć jego stopę. Wytrącające się z wody minerały takie jak wapń oraz magnez osiadają na elementach żelazka tworząc przypaloną powłokę. Pod wpływem wysokiej temperatury nalot ten transferuje na ubrania. Brudne dysze i stopa mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jak zatem doczyścić te trudne zabrudzenia?

Należy sięgnąć po sposoby, które skutecznie rozpuszczą tego rodzaju brud. Często zaleca się przetarcie stopy żelazka roztworem sody oczyszczonej i wody lub soli kuchennej. To skuteczny sposób, który doczyści zabrudzenia. Nie może on jednak być stosowanych na żelazkach z teflonową powłoką. Sól kuchenna oraz soda oczyszczona są zbyt intensywne i mogą zniszczyć powłokę żelazka. W takich przypadkach można sięgnąć po mieszankę wody z octem. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1 i przetrzyj stopę żelazka. W przypadku dużych zabrudzeń trzeba będzie przyłożyć nasączoną octem ściereczkę na około 15 minut. Znajomi z Francji pokazali mi jeszcze jeden sposób na czyszczenie żelazka. Działa on na podobnej zasadzie jak ocet i również rozpuszcza tego rodzaju zabrudzenia. Wymieszaj z wodą kwasek cytrynowy i obficie spryskaj nim stopę żelazka. Miękką ściereczką przetrzyj zabrudzenia do sucha. Kwasek cytrynowy podobnie jak ocet posiada kwas, który skutecznie rozpuszcza kamień i inne minerały wytrącające się z wody. Jest bezpieczny dla teflonowych powierzchni. Przed ponownym nagrzaniem żelazka upewnij się, że wszystkie zakamarki są suche i dokładnie wyczyszczone.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej