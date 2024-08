Kroję na pół, zalewam wrzątkiem i wkładam przypalone palniki. Po 2 godzinach są perfekcyjnie czyste bez szorowania. Czyszczenie palników gazowych

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Czyste palniki gazowe to marzenie każdej pani domu. Niestety wystarczy chwila nieuwagi, aby wykipiałe mleko czy zupa zalały kuchenkę. Wówczas na palnikach momentalnie pojawia się spalenizna, którą ciężko jest usunąć zwykłym płynem do naczyń. Czym zatem wyczyścić palniki gazowe? Na Instagramie znalazłam genialny domowy sposób na przywrócenie im dawnego wyglądu i to bez konieczności szorowania. Układam swoje palniki w naczyniu żaroodpornym, kroję na pól cytrynę i układam ją obok nich. Następnie wsypuję opakowanie sody oczyszczonej i zalewam wszystko wrzątkiem. Delikatnie wyciskam sok z cytryny i czekam 2 godziny. Po tym czasie płuczę palniki pod bieżącą wodą. Odzyskują swój dawny blask, a po przypalonym jedzeniu nie ma ani śladu. Są czyste jak nowe.

Jak myć kuchenkę gzową?

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej pamiętaj, by być dokładną - umyj wszystkie zakamarki. Na początku zdejmij wszystkie palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Sposób ten sprawdzi się również podczas czyszczenia płyty indukcyjnej. Do umycia żeliwnych kratek, które często znajdują się na kuchenkach gazowych doskonale sprawdzi się ocet, soda oczyszczona i woda. Taka mieszanka domyje każdy brud.