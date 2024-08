Wsypuję do bębna, zwijam w rulon i nastawiam pranie kołdry w pralce. Jest czysta i puszysta jak kiedyś. Pranie kołdry w pralce

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Wsypuję do bębna, zwijam w rulon i nastawiam pranie kołdry w pralce. Jest czysta i puszysta

Kołdrę należy prać przynajmniej dwa razy w roku, gdyż dzięki temu zabijamy większość bakterii i grzybów, co pozytywnie wpływa na higienę snu i ogranicza występowanie alergii, trądziku, czy infekcji dróg oddechowych. Pranie kołdry to bardzo ważna sprawa, jednak jest uciążliwa. I o ile w przypadku tych syntetycznych o niewielkich rozmiarach, sprawa wydaje się prosta, gdyż bez problemu powinny zmieścić się do naszej pralki, to problem pojawia się w przypadku większych kołder. Jednym z najprostszych sposobów na czystą kołdrę jest oddanie jej do profesjonalnej pralni. Tu należy mieć na uwadze fakt, że wiąże się to z niemałymi kosztami. Na szczęście i na upranie dużej kołdry w pralce jest sposób. Wystarczy, że złożysz ją na kilka części i następnie zawiniesz w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki. Następnie do bębna wsyp 150 g sody oczyszczonej, a do szuflady wlej płyn do prania i nastaw pranie.

W jakiej temperaturze prać kołdrę?

Jeśli zdecydowałaś się uprać kołdrę w pralce, to koniecznie zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na jej metce. Producent najczęściej jasno określa, w jakiej temperaturze prać kołdrę i jak ją suszyć, aby jej nie zniszczyć. Kołdry syntetyczne można śmiało prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Dzięki temu będzie czysta i zniknie z niej wiele szkodliwych drobnoustrojów. Kolejną kwestią są obroty. Ja zawsze ustawiam 800 obr./min i do bębna wrzucam 3 piłeczki tenisowe, które podczas ruchów rozbijają wypełnienie kołdry. W efekcie po wyjęciu z pralki jest puszysta. Co ważne - nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije.