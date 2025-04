Wrzuć 4 tabletki i upierz zszarzałe firanki, a będą białe jak śnieg. Tkanina wybieli się i odświeży. Sposób na wybielenie firanek

Co zamiast octu dodać do prania ręczników? Polacy nie mają o tym pojęcia, a działa lepiej niż biały ocet. Porady babci Wandzi na pranie ręczników

Wrzuć 4 tabletki i upierz zszarzałe firanki, a będą białe jak śnieg

Z racji zbliżającej się Wielkanocy w wielu polskich domach trwają porządki przedświąteczne. Chcemy, aby nasze mieszkanie dosłownie olśniewało czystością, więc sprzątamy niemalże każdy jego zakątek. Oczywiście jednym z etapów tych przedświątecznych porządków jest mycie okien i pranie firan, które potem zawisną na karniszach. I niewątpliwie białe firany z prezentują się pięknie, jednak pod warunkiem, że zachowują swój pierwotny kolor. Firanki, zwłaszcza te białe z czasem tracą swój blask i szarzeją. Niestety na jasnej tkaninie bardzo szybko osadza się kurz, a nawet smog, przez co szybko tracą swój śnieżnobiały kolor. Regularne pranie firanek to tak naprawdę klucz do zachowania ich piękna i świeżości na dłużej. Dlatego, kiedy widzisz, że Twoje białe firany wyraźnie poszarzały, to upierz je w pralce z dodatkiem aspiryny. Wystarczy, że wrzucisz dosłownie 4 tabletki tego popularnego leku, a firanki będą białe jak śnieg.

Sposób na wybielenie firan aspiryną

Aspirynę do prania firanek można zastosować na dwa sposoby. Pierwszy polega na umieszczeniu w bębnie wraz z brudną tkaniną czterech tabletek aspiryny. Następnie nastawiamy pralkę na standardowy program prania z dodatkiem proszku. W sytuacji, gdy nasze firany są mocno zabrudzone, warto je wcześniej namoczyć. Do miski nalej ciepłej wody i rozpuść w niej trzy tabletki aspiryny. Następnie zamocz w niej tkaninę i zostaw na godzinę. W tym czasie firany odzyskają biel i będą wyglądać jak nowe. Na koniec wypierz je w tradycyjny sposób. Aspiryna posiada znakomite właściwości wybielające i odplamiające, dlatego z łatwością wybieli firany i je odświeży.

Jak prać firanki w pralce?

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.