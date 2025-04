Co zamiast octu dodać do prania ręczników? Polacy nie mają o tym pojęcia, a działa lepiej niż biały ocet. Porady babci Wandzi na pranie ręczników

Czy ocet ocet do prania ręczników może zaszkodzić?

Białe ocet świetnie sprawdza się zarówno do prania jak i do czyszczenia pralki. Ma działanie antybakteryjne dzięki czemu rewelacyjnie usuwa zarazki oraz zarodniki grzybów, które mogą pojawić się na ręcznikach. Dodatkowo ocet minimalizuje brzydkie zapachy I sprawia, że pranie jest pachnące, bez nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. W końcu ocet też może pomóc w konserwacji pralki. Przeciwdziała on osadzaniu się kamienia i zacieków z wody. Nie zawsze eksperci są jednomyślni i część z nich wskazuje, że ocet to nie zawsze najlepszy wybór do prania ręczników. Po pierwsze, częste stosowanie octu w dużych ilościach może powodować parcenie gumowych elementów pralki. Jeżeli stosujesz ocet sporadycznie, to takiego ryzyka nie ma, ale już dodając go do każdego prania nikt nie da gwarancji, czy nie będzie mi on wpływu na działanie pralki. Po drugie, ocet sięgniesz zabija bakterie oraz zarazki ale sam w sobie nie posiada właściwości piorących. Oznacza to, że przy pomocy samego octu nie dopierzesz plam i innych zabrudzeń. Eksperci wskazują, że nie powinno łączyć się octu z proszkiem do prania bo w takim przypadku właściwości obu tych środków mogą zostać zneutralizowane.

Co zamiast octu do prania ręczników? Alternatywy od babci Wandzi

Naturalną alternatywą dla octu jest soda oczyszczona. Posiada ona bardzo podobne działanie, jak ocet. Również doskonale usuwa zarazki i bakterie, a także wywabia brzydkie zapachy. Soda oczyszczona ma jednak właściwości wybielające, przez co najlepiej nadaje się do prania białych ręczników. W takim przypadku soda oczyszczona wybieli pożółkłe tkaniny. Możesz ją stosować nie tylko do prania ręczników, ale także do firanek oraz białej pościeli.

Kolejną, świetna alternatywą dla octu jest sol kuchenna. Posiada ona właściwości chroniące kolory, przez co jest dobrym rozwiązaniem do prania kolorowych ręczników. Sól odświeża pranę materiały i sprawia, że są one wyraźnie czystsze. Sol kuchenna możesz wymieszać z kupnymi detergentami do prania.

Do prania brązowych i czarnych ręczników nieoczywistym sposobem może okazać się kawa lub herbata. Dodane bezpośrednio do bębna pralki będę chronić ciemnie kolory przed blaknięciem. Dodatkowo są one mnie alergizujące od chemicznych płynów chroniących kolory tkanin

