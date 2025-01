Moja babcia przywiozła z Turcji świetny sposób na pranie ręczników. Stosują go nawet producenci bawełny. Już pół szklanki tego sprawi, że ręczniki będą mięciutkie i pachnące. Pranie ręczników

Jak prać ręczniki, aby były pachnące i mięciutkie? Tajny sposób mojej babci

Mają regularny kontakt ze skórą i wilgocią. Brudne ręczniki mogą potęgować problemy skórne i sprawić, że pojawi się alergia. Przez wiele lat zalecano pranie ręczników w wysokich temperaturach. Standardem było 60 st.C. Czasem nawet gotowano ręczniki. Wysoka temperatura zabijała wszelkiego rodzaju bakterie oraz drobnoustroje. Dzisiaj częściej poleca się pranie ręczników w około 40 st.C. Nowoczesne pralki są w stanie równie dobrze dopierać zabrudzenia przy niższych temperaturach. Nadal jednak częste pranie może niszczyć tkaniny. w takim przypadku dobrze jest sięgnąć po domowe sposoby. Często radzą sobie one lepiej niż kupne detergenty. Moja babcia z wakacji w Turcji przywiozła świetny patent na pranie ręczników. Sprawdzi się on do prania białych, bawełnianych ręczników. Wystarczy, że w szklance wymieszasz wodę, sodę oczyszczoną oraz dodasz 2 łyżeczki soku z cytryny. Całość wlej bezpośrednio do bębna pralki lub do komory na płyn do prania. Soda oczyszczona jest niezastąpiona w praniu ręczników. Nie tylko posiada właściwości przeciwbakteryjne ale także chroni tkaniny przed sztywnieniem. Soda oczyszczona delikatnie dopiera trudne zabrudzenia i sprawia, że ręczniki znów są idealnie białe. Sok z cytryny działa na podobnej zasadzie jak ocet, ale jest delikatniejszy. Ma on działanie wybielające oraz zmiękcza wodę. Chroni przed osadzaniem się kamienia. Dodany do prania ręczników świetnie odświeża.

Nietypowy sposób na pranie ręczników. Sprawdzi się, gdy zabraknie płynu do prania

Kapsułki do zmywarki świetnie sprawdzą się w roli środka czyszczącego podczas prania. Rozpuszczają się one w wysokich temperaturach, dlatego też nie rekomenduje się ich stosowania podczas prania ubrań i delikatnych materiałów. W praniu ręczników sprawdzą się za to rewelacyjnie. Wrzuć 1 kapsułkę do zmywaki bezpośrednio do bębna pralki i nastaw pranie ręczników. Zawarte w tabletkach środki czyszczące dopiorą ręczniki i sprawią, że będą one po praniu idealnie czyste i miękkie. Tabletki do zmywarki świetnie sprawdzą się również do odbarwiania zafarbowanych ubrań.

